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Глава МИД Ирана напомнил Трампу: нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление

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Глава МИД Ирана предостерёг президента США Дональда Трампа от нанесения ударов по культурным объектам, напомнив о том, что подобные действия являются военным преступлением, пишет The Hill. Таким образом дипломат отреагировал на угрозы главы Белого дома нанести удар по 52 объектам Тегерана в том случае, если последний решит ответить США на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Глава МИД Ирана напомнил Трампу: нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление
Reuters
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удары по культурным объектам Ирана, которые пообещал нанести президент США Дональд Трамп в случае, если Тегеран ответит на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, станут военным преступлением, пишет The Hill.
 
«Дональд Трамп, осуществив в пятницу трусливые убийства, тем самым серьёзно нарушил международное право, и теперь он грозится вновь совершить новые нарушения императивных норм, — написал Зариф в Twitter, комментируя убийство главы спецподразделения «Кудс» Сулеймани.
 
При этом дипломат подчеркнул: «Нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление».
 
Как напоминает издание, в субботу вечером Трамп опубликовал твит, в котором пригрозил, что если Иран совершит нападение на американских граждан или объекты Вашингтона, то США нанесут удар по 52 неуточнённым иранским объектам.
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источник
Hill США Северная Америка
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Дональд Трамп Иран Мохаммад Джавад Зариф США убийство
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