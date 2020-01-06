Глава МИД Ирана напомнил Трампу: нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление

03:00 Плющев о финале МЧМ: фортуна отвернулась от сборной России по хоккею Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев поделился своим мнением о финале молодёжного чемпионата мира, в котором россияне уступили канадцам (3:4).

03:00 Экс-премьер Хорватии побеждает на выборах президента страны Экс-премьер и лидер Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает на выборах президента страны.

03:00 Эксперт считает, что судьи финала МЧМ очень либерально трактовали эпизод с попаданием шайбы в камеру Комментатор канадской телеканала TSN Джеймс Дьюти высказал мнение о решении арбитров финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады в эпизоде с попаданием шайбы в камеру.

03:00 Александров: мы сами виноваты в поражении от канадцев Игрок молодёжной сборной России по хоккею Никита Александров высказался о финальном матче чемпионата мира с Канадой (3:4).

03:00 Канадец Лафренье признан самым ценным игроком МЧМ по хоккею 2020 года Нападающий сборной Канады Алекси Лафренье признан организаторами самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

03:00 Маас предложил провести встречу министров иностранных дел ЕС по Ирану Глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза из-за обострения отношений между Ираном и США.

03:00 Уткин о финале МЧМ: канадцы — настоящие мужики Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

03:00 Колобков заявил, что хоккеисты сборной России показали хорошую игру в финале МЧМ Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал завоевание сборной России серебряных наград чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

03:00 Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана после заявлений немецких политиков касательно гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.

03:00 Кафельников о финале МЧМ: как можно было такой матч засадить? Олимпийский чемпион по теннису и болельщик футбольного «Спартака» Евгений Кафельников возмутился из-за проигрыша сборной России по хоккею команде Канады в финале молодёжного чемпионата мира — 2020.

03:00 Кожевников о финале МЧМ: сами себе подломали игру, но не без помощи финских «товарищей» Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

03:00 Каменский считает, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

03:00 США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск Соединённые Штаты разочарованы решением иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с «Исламским государством»*, которую возглавляют США.

03:00 Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил молодёжную сборную России с победой на чемпионате мира — 2020.

03:00 Сборная России в десятый раз стала серебряным призёром МЧМ по хоккею Сборная России по хоккею в десятый раз в своей истории проиграла в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею.

03:00 Стал известен стал лучший бомбардир МЧМ по хоккею Нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо стал самым результативным игроком молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

03:00 Сборную России объявили чемпионом мира в «Википедии» Молодёжная сборная России по хоккею была вписана в русскоязычную «Википедию» как победитель чемпионата мира — 2020.

03:00 Россиян не оказалось среди лучших игроков МЧМ-2020 Директорат чемпионата мира — 2020 среди молодёжи назвал лучших игроков турнира.

03:00 При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

03:00 Один российский хоккеист включён в символическую сборную МЧМ 2020 года Российский защитник Александр Романов попал в символическую сборную молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

03:00 Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею Сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

03:00 На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».

03:00 Сборная Канады повела в счёте финала МЧМ с Россией Сборная Канады повела в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.

03:00 Средняя посещаемость матчей МЧМ-2020 превысила 5,5 тыс. человек Стала известна суммарная посещаемость матчей чемпионата мира — 2020 по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

03:00 Сборная Канады сравняла счёт в финале МЧМ с Россией Сборная Канады сравняла счёт финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.

03:00 Канадские хоккеисты отыграли одну шайбу в финале МЧМ с Россией Сборная Канады сократила отставание в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.

03:00 Сборная России увеличила преимущество в счёте финала МЧМ с Канадой Сборная России увеличила преимущество в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Канады.

03:00 СМИ: Вблизи посольства США в Багдаде произошёл новый ракетный обстрел В правительственном квартале Багдада произошёл ракетный обстрел. Несколько ракет упало вблизи американского посольства. Об этом сообщает Al Arabiya.

03:00 Сборная России уступила команде Канады по количеству бросков во втором периоде финала МЧМ Во втором периоде финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России нанесла меньше бросков по воротам, чем национальная команда Канады.

03:00 Российский хоккеист Замула ударил по лицу канадца Хэйтона в финале МЧМ по хоккею Защитник сборной России Егор Замула ударил по лицу капитана национальной команды Канады Баррета Хэйтона в концовке второго периода финального матча молодёжного чемпионата мира 2020 года.

03:00 Сборная России обыгрывает Канаду после второго периода финала МЧМ Сборная России ведёт в счёте после второго периода финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

03:00 Макрон и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ираке Французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке на фоне убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

03:00 В сети появилось видео второго гола сборной России в финале МЧМ по хоккею с Канадой В сети опубликовано видео второго гола сборной России по хоккею в ворота команды Канады в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года.

03:00 Опубликовано видео гола Козенса в ворота сборной России в финале МЧМ по хоккею В сети появилось видео заброшенной шайбы нападающего команды Канады Дилана Козенса в матче со сборной России в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

03:00 Сборная России повела в счёте финала МЧМ с Канадой Сборная России повела в счёте в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с Канадой.

03:00 Канада сравняла счёт в финале МЧМ с Россией Сборная Канады сравняла счёт в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с Россией.

03:00 Российский хоккеист Александров набрал очки во всех семи матчах МЧМ по хоккею Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Никита Александров набрал очки в каждом из семи матчей чемпионата мира 2020 года в Чехии.

03:00 В сети опубликовали видео первого гола сборной России по хоккею в финале МЧМ с Канадой В сети появилось видео гола Никиты Александрова в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

03:00 Эрдоган объявил о начале отправки войск в Ливию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки правительства национального согласия страны.

03:00 Сборная России открыла счёт в финале МЧМ с Канадой Сборная России забросила первую шайбу в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с Канадой.

03:00 Рухани приветствовал решение Ирака о выводе иностранных войск Лидер Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с иракским коллегой Бархамом Салехом приветствовал решение иракского парламента о выводе иностранных войск из государства, которое будет способствовать стабилизации в регионе.

03:00 Капитан команды Канады Хэйтон ударил по лицу хоккеиста сборной России Соколова Капитан национальной команды Канады Баррет Хэйтон попал клюшкой по лицу нападающему сборной России Егору Соколову в концовке первого периода финала молодёжного чемпионата мира 2020 года.

03:00 Сборная России превзошла Канаду по числу бросков в первом периоде финала МЧМ Сборная России по хоккею нанесла больше бросков по воротам, чем команда Канады, в первом периоде финала молодёжного чемпионата мира 2020 года.

03:00 Мифтахов не пропускает 80 минут от сборной Канады на МЧМ по хоккею Голкипер сборной России Амир Мифтахов не пропускает от национальной команды Канады на протяжении четырёх периодов подряд на чемпионате мира по хоккею 2020 года.

03:00 Сборная России ни разу не реализовала большинство в первом периоде финала МЧМ с Канадой Сборная России не смогла реализовать ни одно из четырёх удалений в составе национальной команды Канады в первом периоде финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

03:00 Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо снят с поста главы Национальной ассамблеи страны по результатам голосования членов парламента. На его место избран депутат Луис Парра.

03:00 Сборные России и Канады играют вничью после первого периода финала МЧМ Сборные России и Канады завершили вничью первый период финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

03:00 Канадские хоккеисты заработали четвёртое удаление по ходу первого периода финала МЧМ с Россией Хоккеисты сборной Канады заработали четвёртое удаление по ходу первого периода финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.

03:00 В Москве спасатели вытащили из реки пьяного мужчину В центре столицы сотрудники МЧС извлекли из Москвы-реки мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он находился в воде в пяти метрах от берега в районе Фрунзенской набережной.