Глава МИД Ирана: Запад винит Тегеран — потому что не может поверить, что йеменцы обошли американскую ПВО

Немногие верят, что йеменцы способны обойти передовые средства американской ПВО, и поэтому винят в нападении на Саудовскую Аравию Иран, заявил в интервью CNN глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, поразительно, что США в лице Майка Помпео назначили виновных всего через несколько часов после нападения. При этом Зариф подчеркнул, что Тегеран не стремится к войне, однако сумеет дать отпор.

Министр иностранных дел, добро пожаловать на программу.



МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дел Ирана: Рад новой встрече.



Ранее вы заявляли о возможности начала полномасштабной войны. Можете это пояснить?



МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Я сказал, что полномасштабная война начнётся в том случае, если Иран подвергнется нападению. Однако я как дипломат пытаюсь — как и должно любому, как мне кажется, представителю этой профессии, включая моего американского коллегу, — избежать войны. Это наша работа.



Считаете ли вы, что война уже витает в воздухе? Чувствуете ли вы её приближение или же вы чувствуете отступление от неё?



МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Мне бы не хотелось называть это отступлением. Я бы назвал это благоразумием, и я надеюсь, что благоразумие одержит верх. Обвинения не пойдут на пользу урегулированию в нашем регионе. В Йемене уже четыре с половиной года идёт война.



Однако ОАЭ и вправду пошли на попятный.



МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: ОАЭ минимизируют риски. Однако они двигаются в правильном направлении. Мы надеемся, что саудовцы также осознают это. Никто не хочет никого унижать, потому что такая ситуация приводит к нестабильности. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя в выигрыше.



Мне известно, что вы давали много интервью, и вы категорически отрицаете, что Иран несёт ответственность за инциденты с танкерами в июне-июле, а также за то, что произошло на саудовских нефтепромыслах. Вы ещё раз повторите, что вы здесь ни при чём? Несмотря на наличие доказательств?



МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Доказательств нет. И их появление было бы чудом, потому что этого не было. Если бы мы стояли за этим инцидентом, то для Саудовской Аравии это обернулось бы катастрофой. Починить что-либо им бы не удалось. Я указываю в данном случае на Йемен по той причине, что здесь замешан именно он. Йемен ведёт войну.



Вы считаете, что это сделали йеменцы?



МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Они так и заявили.



Очень мало кто в это верит.



ДЖАВАД ЗАРИФ: Потому что очень мало кто готов признать, что самое передовое американское военное оборудование оказалось бессильно перед йеменцами.



Вы говорите, что вы этого не делали, и перед CNN или PBS вы вину не признаёте. Однако вы можете прокомментировать некоторые заявления иранской стороны? В сложившейся обстановке один из высокопоставленных иранских командиров выступил с угрозой в адрес Соединённых Штатов и их близлежащих баз. Зачем им выступать с угрозами, если они не занимаются подобными наступательными акциями, или, как вы можете их называть, акциями оборонительными?



ДЖАВАД ЗАРИФ: Соединённые Штаты выступили с угрозой применить силу в отношении Ирана. США свойственно заявлять, что они не исключают военного варианта. И первым об этом сообщил госсекретарь Помпео, что просто невероятно, учитывая, что он дипломат. Он обвинил Иран спустя всего несколько часов после инцидента в Саудовской Аравии. Я указывал на это. Кроме того, в ноте Соединённым Штатам мы указали на то, что если они начнут войну, то закончить они её не смогут.



Но мы войну не начнём. Я обещаю вам: наша армия не начнёт войны. Но мы чётко дали понять, что если на нас нападут, то мы будем защищаться, и ограниченной войны не получится.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 сентября 2019 года.