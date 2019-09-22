CBS News: глава МИД Ирана назвал «позёрством» решение США об отправке войск на Ближний Востоке

Согласно законам США, против вас действуют персональные санкции, однако вы сидите здесь в Среднем Манхэттене с американской визой на руках. Считаете ли вы это признаком того, что США всё ещё хотят переговоров?

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дела Ирана: Это не факт, поскольку Соединённые Штаты, будучи страной, где расположена штаб-квартира ООН, обязаны выдавать визы странам-членам организации. В письме, которое было приложено к моей визе, они крайне ясно дали понять, что у меня нет права получать визу, но они делают это в качестве исключения. Так что они хотели, чтобы я знал, что я не должен быть здесь.

Но вы здесь. Вы здесь без всего персонала, помпезности и церемоний, которые обычно позволены министрам иностранных дел. И вы здесь в невероятно напряжённый период времени. После недавней атаки в Саудовской Аравии США отправляют туда, как сообщается, умеренное количество сил и некоторые оборонные вооружения. Как Иран интерпретирует всё это?

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Я не думаю, что подобное позёрство поможет. По-моему, помочь могло бы окончание войны в Йемене.

Вы считаете это позёрством?

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Я считаю это позёрством. По-моему, в решении этого вопроса всё идёт в неправильном направлении.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2019 года.