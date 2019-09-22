CBS News: глава МИД Ирана назвал «позёрством» решение США об отправке войск на Ближний Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS News назвал «позёрством» решение Вашингтона отправить дополнительные войска на Ближний Восток в качестве ответа на недавнюю атаку на НПЗ в Саудовской Аравии. Он также усомнился в том, что этот шаг может принести какую-то пользу. «По-моему, помочь могло бы окончание войны в Йемене», — добавил министр.
Согласно законам США, против вас действуют персональные санкции, однако вы сидите здесь в Среднем Манхэттене с американской визой на руках. Считаете ли вы это признаком того, что США всё ещё хотят переговоров?
МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дела Ирана: Это не факт, поскольку Соединённые Штаты, будучи страной, где расположена штаб-квартира ООН, обязаны выдавать визы странам-членам организации. В письме, которое было приложено к моей визе, они крайне ясно дали понять, что у меня нет права получать визу, но они делают это в качестве исключения. Так что они хотели, чтобы я знал, что я не должен быть здесь.
Но вы здесь. Вы здесь без всего персонала, помпезности и церемоний, которые обычно позволены министрам иностранных дел. И вы здесь в невероятно напряжённый период времени. После недавней атаки в Саудовской Аравии США отправляют туда, как сообщается, умеренное количество сил и некоторые оборонные вооружения. Как Иран интерпретирует всё это?
МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Я не думаю, что подобное позёрство поможет. По-моему, помочь могло бы окончание войны в Йемене.
Вы считаете это позёрством?
МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Я считаю это позёрством. По-моему, в решении этого вопроса всё идёт в неправильном направлении.
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