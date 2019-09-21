CBC: Пентагон отправит дополнительные войска для защиты Саудовской Аравии

После нападения на две нефтяные компании в Саудовской Аравии США разместят в стране дополнительные силы. По словам главы Пентагона Марка Эспера, основной задачей контингента станет укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Королевства, передаёт CBC.

В Пентагоне заявили, что президент Дональд Трамп отправит войска в Саудовскую Аравию в попытке укрепить противоракетную и противовоздушную оборону этой страны. Корреспондент CBC News Меган Бэчелор следит за развитием событий. Что нам известно к настоящему моменту, Меган?

МЕГАН БЭЧЕЛОР, корреспондент CBC News: Что же, Решми, новость об этом пришла только в прошлом часе. Итак, Пентагон подтверждает, что США отправят дополнительные войска в Саудовскую Аравию. Мы до сих пор не знаем, о каком количестве идёт речь. Чиновники лишь говорят, что речь не идёт о тысячах (военнослужащих. — ИноТВ).

Это ответ на атаку на две нефтяные компании в Саудовской Аравии, которую мы наблюдали в прошлую субботу. При нападении использовались беспилотники и ракеты, которые нанесли серьёзный урон двум этим государственным саудовским компаниям.

С самого начала президент Трамп обвинил в этих атаках Иран. В воскресенье в Twitter он написал, что страна, США, находится в полной боеготовности и готова ответить на эти нападения. Иран отрицает какую-либо причастность к случившемуся.

Они (американские власти. — ИноТВ) заявляют, что отправка производится по запросу Саудовской Аравии. Вот, что ещё сказали в Пентагоне о том, что теперь произойдёт.

МАРК ЭСПЕР, глава Пентагона: Для предотвращения дальнейшего обострения ситуации Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь Королевству защитить его критически важную инфраструктуру. Объединённые Арабские Эмираты также обратились с просьбой о помощи. В ответ на просьбу Королевства президент постановил разместить (в Саудовской Аравии. — ИноТВ) американские войска, которые будут выполнять по своей сути оборонительную задачу и в основном сосредоточатся на обеспечении противовоздушной и противоракетной обороны.

МЕГАН БЭЧЕЛОР: Предполагается, что это поможет обеспечить их оборону, как уже было сказано в этом отрывке. Эта новость поступила в тот же день, когда нефтяная компания показала СМИ разрушительные последствия атак, произошедших в прошлые выходные. Они заявляют, что беспилотники и ракеты поразили 15 вышек и объектов. Они ожидают, что добычу нефти можно будет восстановить в обычном объёме к концу сентября.

Итак, ещё раз: Иран отрицает какое-либо участие в этих атаках. Но США продолжают придерживаться своей версии. Они считают, что Иран причастен к случившемуся. Теперь они отвечают на просьбу Саудовской Аравии и посылают дополнительные войска в оборонительном масштабе. Эти силы будут отправлены Пентагоном, Решми.

Спасибо, Меган.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2019 года.