Das Erste: нуждаются в защите — в партии Меркель потребовали отменить запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Депутаты бундестага от партий ХДС/ХСС потребовали отменить запрет на экспорт оружия Эр-Рияду, который Берлин ввёл два года назад, сообщает телеканал Welt. По мнению однопартийцев канцлера Германии Ангелы Меркель, Саудовской Аравии просто необходимо помочь защититься от авиаударов.

Авиаудары по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии в выходные получили широкую огласку и привели к тому, что ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась. Происшествие стало частью и политической жизни Германии, поскольку из-за этих авиаударов политики из партий ХДС/ХСС теперь хотят возобновить экспорт оружия в Саудовскую Аравию. В настоящий момент действует запрет на поставки, так как Саудовская Аравия вовлечена в гражданскую войну в Йемене. До конца сентября федеральное правительство должно принять решение о продлении этого запрета. Канцлер Германии Ангела Меркель пока выступает за сохранение его в силе. Жаркие дебаты, однако, уже идут полным ходом. Репортаж Леи Штрукмайер.

Речь идёт о немецких боевых системах, как, например, эта, а также о патрульных кораблях. Два года назад правительство запретило экспортировать их в Саудовскую Аравию. Причины: война в Йемене и недавнее убийство оппозиционного саудовского журналиста Хашукджи. Депутаты бундестага от партий ХДС/ХСС, однако, считают, что Саудовской Аравии необходимо помочь защититься от авиаударов — от таких, как в последние выходные, — и поэтому потребовали сегодня отменить запрет на поставки оружия.

В свою очередь Социал-демократическая партия Германия выступила за сохранение в силе запрета на экспорт оружия.

НИЛС ШМИД, представитель СДПГ: Подобное послабление я считаю совершенно неверным шагом. Мы должны продлить запрет на экспорт оружия Саудовской Аравии. В Йемене по-прежнему идёт война. Если мы возобновим поставки, то превратимся в соучастников, и делать этого мы не должны.

Канцлер ФРГ разделяет мнение партии — партнёра по правительственной коалиции. Она дала понять, что новых поставок оружия в Саудовскую Аравию не будет.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: В настоящий момент я не вижу оснований для пересмотра позиции федерального правительства. Наша позиция была обусловлена конфликтом в Йемене и политикой по отношению к Саудовской Аравии в области поставок оружия.

Ситуация в Персидском заливе стала темой на переговорах Меркель с королём Иордании Абдаллой II. После нападения на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии ситуация в регионе накалилась до предела. Повстанцы-хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за атаку. И тем не менее военная коалиция во главе с Саудовской Аравией полагает, что за нападением стоял именно Иран. В частности, поэтому президент США Дональд Трамп и пригрозил нанести ответный удар.

НОРБЕРТ РЁТТГЕН, представитель ХДС/ХСС, глава комитета бундестага по внешней политике: Ситуация критическая. Это был массированный удар по Саудовской Аравии, в некотором роде по экономической артерии этой страны — нефтедобыче. Поэтому сейчас мы находимся на пороге войны.

Вот уже на протяжении нескольких лет Саудовская Аравия воюет в Йемене с повстанцами-хуситами, которым оказывает поддержку Иран. По мнению федерального канцлера, этот конфликт требует в первую очередь дипломатического решения.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Последние события свидетельствуют о необходимости сделать как можно скорее всё возможное для того, чтобы найти дипломатическое решение конфликту в Йемене. В настоящий момент сделать это крайне непросто. Несмотря на это, мы не должны опускать руки.

Конкретные предложения поступили из комитета бундестага по внешней политике.

НОРБЕРТ РЁТТГЕН : Необходимо начать политический процесс при участии европейских стран, поскольку речь идёт о регионе, который находится с нами по соседству. Например, провести конференцию по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке.

Предпринять похожие шаги требуют зелёные и Свободная демократическая партия Германии. Они считают, что Германия должна позаботиться о том, чтобы разрешением кризиса занялся Совет безопасности ООН.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2019 года.