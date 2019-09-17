Politico: мастерский троллинг — Путин посоветовал Саудовской Аравии купить российские ПВО

На фоне нападений на саудовские нефтяные заводы президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить системы ПВО российского производства для защиты своих граждан. При этом Politico отмечает, что это была «издёвка» в отношении, прежде всего, Вашингтона после американских обвинений в нападениях в адрес Тегерана.

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии помочь защитить жителей и нефтяную инфраструктуру, продав стране системы ПВО российского производства, сообщает Politico.

С подобным предложением российский лидер выступил на встрече с иранским и турецким коллегами Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом после американских обвинений в адрес Тегерана в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

При этом интернет-издание полагает, что слова Путина были адресованы в большей степени Вашингтону, нежели Эр-Рияду. Рухани и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценили «издёвку», «от души посмеявшись, пока Путин говорил с лукавым блеском в глазах».

«Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, посвящённого урегулированию ситуации в Сирии.

«Это был мастерский троллинг даже по меркам Путина, который известен своими насмешками над противниками», — пишет Politico.

Так, США активно выступали против приобретения Ираном российских зенитно-ракетных комплексов С-300, а также покупки Турцией систем С-400. Кроме того, Саудовская Аравия является одним из крупнейших покупателей вооружения американского производства, и глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно хвастался заключением крупных сделок с Эр-Риядом.

По итогам двусторонних переговоров с Рухани, в рамках которых лидеры обсудили укрепление экономических связей двух стран, Путин подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном.

Вместе с тем Politico отмечает, что страна является третьим самым крупным производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии и только выигрывает от любых нарушений в работе нефтяных заводов последней, а также от роста цен на нефть, который последовал за нападениями.

При этом нападения и ответ на них Трампа позволяют Путину привлечь внимание к ослаблению влияния Вашингтона на Ближнем Востоке, а также к изоляции президента США по вопросу ядерной сделки с Ираном.