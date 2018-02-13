New York Times: от троллинга в Twitter Россия и США перешли к «уличным войнам»

После того как в США появилась Немцов-плаза в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, в Москве предложили ответную меру: переименовать улицу перед американским посольством в Североамериканский тупик. Это уже не первый случай «уличных войн», причём не только в истории России, США или Китая, но и в практике таких государств, как Турция, Индия или Иран, пишет The New York Times.

Троллинг между США и Россией, очевидно, не ограничивается сообщениями в Twitter, пишет The New York Times. В последнем обмене колкостями между странами задействованы названия улиц — в частности, тех, на которых расположены посольства другого государства, что вызывает недовольство или смех второй стороны.

Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв предложил переименовать улицу перед американским посольством в Североамериканский тупик и уже сообщил в Twitter, что ответственная московская городская комиссия рассмотрит это предложение позднее в феврале.

«Честно говоря, Соединённые Штаты начали первыми», — признаёт американская газета. 10 января Вашингтон переименовал часть Висконсин-авеню перед российским посольством в Немцов-плаза — в честь оппозиционного политика, убитого неподалёку от стен Кремля в феврале 2015 года.

Любые изменения в названиях улиц в Москве сопровождаются трудностями, отмечается в статье. Даже если комиссия посоветует переименовать улицу, на это потребуется одобрение городского муниципалитета. Кремль может повлиять на этот процесс и, учитывая стремление к улучшению отношений с США, отказаться от этой идеи. Однако даже сама возможность, что Москва рассмотрит предложение по переименованию улицы, вызвала волну альтернативных предложений и комментариев в социальных сетях.

Среди прочего, пользователи вспомнили уйму улиц, названных в честь зарубежных лидеров, конфликтовавших с США: лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, главы Кубы Фиделя Кастро, а также арабских лидеров, которые, по версии россиян, были убиты при содействии США: Муаммара Каддафи в Ливии и Саддама Хусейна в Ираке.

Как и многие другие подобные игры, эта напоминает очередной реликт «из могилы холодной войны», в ходе которой пострадали дипломатические отношения государств, подчёркивает The New York Times.

В 1980-е годы лидеры конгресса США переименовали часть улицы перед российским посольством в Сахаров-плаза в знак протеста против ареста российского диссидента Андрея Сахарова, физика-ядерщика и лауреата Нобелевской премии мира.

Как отмечается в статье, такие переименования касались не только России. Конгресс предлагал переименовать улицу, на которой находится китайское посольство, в честь диссидента и нобелевского лауреата Лю Сяобо. Пекин назвал это намерение «политическим фарсом». В 2014 году Китай ответил на это предложением переименовать улицу перед американским посольством в Пекине в честь экс-сотрудника АНБ разоблачителя Эдварда Сноудена или в честь лидера террористов Усамы бен Ладена. Ни в одной столице власти не последовали подобным предложениям, уверяет издание.

В такой манере действуют не только ведущие мировые державы, продолжает американская газета. В понедельник в турецкой столице Анкаре предложили переименовать улицу перед посольством США в улицу Оливковой ветви, в честь военной кампании Турции в Сирии. Как поясняет автор статьи, Вашингтон и Анкара в сирийском конфликте заняли абсолютно несовпадающие позиции, из-за того что американская сторона поддерживает курдов. Улица должна быть переименована всего за несколько дней до прибытия госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару с визитом в четверг, сообщается в статье.

Как отмечает издание, ранее Иран переименовал улицу Уинстона Черчилля перед посольством Великобритании в Тегеране и назвал её в честь члена Ирландской республиканской армии Бобби Сэндса, умершего в ходе голодовки в тюрьме. Кроме того, в прошлом году иранцы переименовали улицу, на которой расположено посольство Саудовской Аравии, в честь шейха Нимра ан-Нимра, лидера шиитского меньшинства, казнённого саудовцами. Также автор статьи напоминает, что во время Вьетнамской войны Индия назвала улицу перед американской дипмиссией в честь Хо Ши Мина.

Россияне должны были счесть оскорблением переименование улицы в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. В свою очередь предложение по поводу Североамериканского тупика вызвало критику среди оппозиционеров и тех, кто считает игру с переименованием улиц в лучшем случае ребячеством. По их мнению, Вашингтон своим решением лишь отдал дань памяти российскому политику, и мстить за такое должно быть стыдно, отмечает The New York Times.