Многие пользователи Twitter разместили в этой соцсети недовольные и критические отзывы в адрес американского телеканала CNN после публикации материала о налаживании дипломатических контактов между Северной и Южной Кореей во время Олимпийских игр. Эти возмущённые отклики вызвала размещённая на сайте CNN статья, в которой рассказывалось о визите в Сеул Ким Ё Чжон, младшей сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает The Huffington Post.
HuffPost: в Twitter отчитали CNN за статью о корейской «олимпийской дипломатии»
Недовольные этой публикацией пользователи Twitter обвинили CNN в «пропаганде», выражая негативную реакцию и возмущение в связи с тем, что американский телеканал пишет так о представителях «диктаторского северокорейского режима», отмечает The Huffington Post. В частности, один из пользователей написал о Ким Ё Чжон: «Она в прямом смысле является заместителем главы «Отдела пропаганды и агитации» одного из самых репрессивных режимов в мире».
she's literally the deputy director of the "Propaganda and Agitation Department" for one of the world's most repressive regimes. https://t.co/fPs6UhdZ3X— Jesse Lehrich (@JesseLehrich) 10 февраля 2018 г.
This normalization of North Korea is truly sickening. While Kim Jong Un’s sister and their cheerleaders are enjoying themselves in South Korea, many North Koreans are starving to death and being tortured in work camps. pic.twitter.com/x3y1gf7KxK— Kassy Dillon (@KassyDillon) 10 февраля 2018 г.
Другой пользователь предположил, что сестра Ким Чен Ына «разворовывает и без того небогатую страну и живёт в роскоши, пока народ голодает. Но в стиле ей не откажешь. Вперёд, девочка!»
В то же время представители CNN пока не отреагировали на обращение журналистов The Huffington Post с просьбой дать официальный комментарий в отношении этой публикации, говорится в статье.
Also stealing her country’s meager wealth to live in opulence while they starve. But doing it in style. You go, girl! https://t.co/VicDse7YkI— Jonathan Chait (@jonathanchait) 10 февраля 2018 г.
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