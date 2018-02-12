HuffPost: в Twitter отчитали CNN за статью о корейской «олимпийской дипломатии»

Многие пользователи Twitter возмущённо раскритиковали CNN за материал о визите на Олимпиаду Ким Ё Чжон, младшей сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, пишет The Huffington Post. По мнению критиков, американский телеканал не должен позитивно оценивать дипломатические усилия представителей «диктаторского северокорейского режима», поясняется в статье.

Многие пользователи Twitter разместили в этой соцсети недовольные и критические отзывы в адрес американского телеканала CNN после публикации материала о налаживании дипломатических контактов между Северной и Южной Кореей во время Олимпийских игр. Эти возмущённые отклики вызвала размещённая на сайте CNN статья , в которой рассказывалось о визите в Сеул Ким Ё Чжон, младшей сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает The Huffington Post.

Пользователи Twitter негативно отреагировали на эту публикацию, где отмечалось, что присутствие на Олимпиаде 30-летней Ким Ё Чжон и её дипломатичное общение с представителями южнокорейских властей привлекло к себе всеобщее внимание. Это было первое посещение Сеула представителем северокорейских властей такого высокого ранга с момента вооружённого конфликта на Корейском полуострове. Однако особенное возмущение критиков вызвал абзац о том, что некоторые даже посчитали дипломатический визит сестры Ким Чен Ына в Сеул своеобразным северокорейским «ответом» на активную публичную деятельность дочери президента США Иванки Трамп, поясняет The Huffington Post.

В статье CNN также сообщалось, что Ким Ё Чжон играет важную роль в правящих кругах своей страны и её обращение к президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, которого она официально пригласила посетить Пхеньян, привлекло внимание всех мировых СМИ.



Недовольные этой публикацией пользователи Twitter обвинили CNN в «пропаганде», выражая негативную реакцию и возмущение в связи с тем, что американский телеканал пишет так о представителях «диктаторского северокорейского режима», отмечает The Huffington Post. В частности, один из пользователей написал о Ким Ё Чжон: «Она в прямом смысле является заместителем главы «Отдела пропаганды и агитации» одного из самых репрессивных режимов в мире».

she's literally the deputy director of the "Propaganda and Agitation Department" for one of the world's most repressive regimes. https://t.co/fPs6UhdZ3X — Jesse Lehrich (@JesseLehrich) 10 февраля 2018 г.

В Twitter появилось также много других негативных и критических отзывов, сообщается в статье. Например, одна из пользователей пишет: «Подобная нормализация в отношении Северной Кореи абсолютно ненормальна. Пока сестра Ким Чен Ына и их чирлидерши приятно проводят время в Южной Корее, многие северокорейцы умирают от голода и подвергаются мучениям в рабочих лагерях».

This normalization of North Korea is truly sickening. While Kim Jong Un’s sister and their cheerleaders are enjoying themselves in South Korea, many North Koreans are starving to death and being tortured in work camps. pic.twitter.com/x3y1gf7KxK — Kassy Dillon (@KassyDillon) 10 февраля 2018 г.





Другой пользователь предположил, что сестра Ким Чен Ына «разворовывает и без того небогатую страну и живёт в роскоши, пока народ голодает. Но в стиле ей не откажешь. Вперёд, девочка!»