NTDTV Оригинал

NTD: гости Олимпиады насладятся не только спортом, но и оригинальной корейской кухней
Участники и посетители зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане смогут оценить не только спортивное, но и кулинарное искусство, передаёт NTD. Как надеются местные жители, традиционная корейская кухня, которая отличается оригинальностью и разнообразием, придётся по вкусу и гостям Олимпийских игр, которые открываются 9 февраля.

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане международных гостей удивят не только спортом, но и традиционной кухней. Здесь и знаменитое кимчхи — квашеные овощи, и корейское барбекю.

Это оживлённый рыбный рынок у южнокорейского порта в городе Тонхэ. Выбранные морепродукты нарежут прямо на месте. За покупками сюда приходят в основном из местных ресторанов.
 
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Я надеюсь, что люди, которые приедут в Пхёнчхан смотреть Олимпиаду, попробуют рыбные блюда и насладятся нашим прекрасным побережьем. А когда вернутся в свои страны, расскажут о красоте Кореи.
 
А это ещё одно блюдо, которое можно купить в Корее на каждом перекрёстке и заказать в каждом ресторане: традиционный суп. Сначала свинину варят в огромных котлах, иногда более 10 часов. Нередко, как в этом заведении, ингредиенты добавляют в бульон самостоятельно.
 
ПОСЕТИТЕЛЬ: Я чувствую, что он заряжает меня энергией! Особенно в период упадка сил.
 
Кстати, многие местные жители заканчивают вечеринки, на которых употребляли алкоголь, именно таким супом. Считается, что он выводит из организма все токсичные вещества.
 
Очень популярны и уличные кафе. Здесь предлагают всё: от острой курицы-гриль до блинчиков с морепродуктами и мороженого.
 
ПРОХОЖИЙ: Эта уличная еда нравится всем, она доступна и всегда рядом. Мы часто такую покупаем.
 
А это — любимый отдых многих южнокорейцев. Пока мясо готовится, есть время поговорить по душам.
 
Дата выхода в эфир 08 февраля 2018 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NTDTV США Северная Америка
теги
Азия болельщик еда кулинария культура Олимпийские игры сборная спорт спортсмен традиции туризм турист Южная Корея
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров