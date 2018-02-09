NTD: гости Олимпиады насладятся не только спортом, но и оригинальной корейской кухней

Участники и посетители зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане смогут оценить не только спортивное, но и кулинарное искусство, передаёт NTD. Как надеются местные жители, традиционная корейская кухня, которая отличается оригинальностью и разнообразием, придётся по вкусу и гостям Олимпийских игр, которые открываются 9 февраля.
На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане международных гостей удивят не только спортом, но и традиционной кухней. Здесь и знаменитое кимчхи — квашеные овощи, и корейское барбекю.
Это оживлённый рыбный рынок у южнокорейского порта в городе Тонхэ. Выбранные морепродукты нарежут прямо на месте. За покупками сюда приходят в основном из местных ресторанов.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА:Я надеюсь, что люди, которые приедут в Пхёнчхан смотреть Олимпиаду, попробуют рыбные блюда и насладятся нашим прекрасным побережьем. А когда вернутся в свои страны, расскажут о красоте Кореи.
А это ещё одно блюдо, которое можно купить в Корее на каждом перекрёстке и заказать в каждом ресторане: традиционный суп. Сначала свинину варят в огромных котлах, иногда более 10 часов. Нередко, как в этом заведении, ингредиенты добавляют в бульон самостоятельно.
ПОСЕТИТЕЛЬ: Я чувствую, что он заряжает меня энергией! Особенно в период упадка сил.
Кстати, многие местные жители заканчивают вечеринки, на которых употребляли алкоголь, именно таким супом. Считается, что он выводит из организма все токсичные вещества.
Очень популярны и уличные кафе. Здесь предлагают всё: от острой курицы-гриль до блинчиков с морепродуктами и мороженого.
ПРОХОЖИЙ:Эта уличная еда нравится всем, она доступна и всегда рядом. Мы часто такую покупаем.
А это — любимый отдых многих южнокорейцев. Пока мясо готовится, есть время поговорить по душам.
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