NYT: после запретов МОК на Олимпиаду приедет «новое поколение» российских спортсменов

Даже после всех запретов число российских спортсменов на Олимпиаде-2018 будет вполне достаточным, чтобы претендовать на медали высшей пробы, считает The New York Times. Президент МОК Томас Бах отстоял своё решение допустить к участию в зимней Олимпиаде представителей «нового поколения» российских спортсменов, многие из которых примут участие в играх впервые, отмечается в статье.

Хотя Россия формально была отстранена от участия в предстоящей зимней Олимпиаде «из-за государственной допинговой программы и тщательно продуманных мошеннических схем, действовавших во время последних игр», она всё равно намерена направить туда «внушительную сильную команду» из 169 спортсменов, пишет The New York Times. Как было объявлено в четверг, российские представители будут выступать в южнокорейском Пхёнчхане в качестве нейтральных «Олимпийских атлетов из России» (ОАР).

Причём даже сокращённый состав по численности «не так уж сильно отличается» от количества спортсменов в командах, которые Россия отправляла на зимние игры раньше, подчёркивается в статье. Например, на играх 2014 года в Сочи от России выступали 232 участника, и тогда она заняла первое место в медальном зачёте, напоминает The New York Times. А в Олимпиаде 2010 года в Ванкувере участвовали 177 российских спортсменов.

В декабре Международный олимпийский комитет объявил, что российским государственным чиновникам будет запрещено присутствовать на играх 2018 года, на Олимпиаде нельзя будет поднимать российский флаг, а также не будет звучать российский гимн. Однако чиновники МОК тогда заявили, что спортсмены из России могут получить специальное разрешение на участие в играх, если они пройдут тщательную проверку, которую будет проводить антидопинговая комиссия, говорится в статье.

При этом работа, которую данная комиссия осуществляла на протяжении последнего месяца, была «непрозрачной», хотя руководство антидопинговых организаций просило обнародовать критерии, по которым велась оценка каждого российского спортсмена, констатирует автор. Накануне летних Олимпийских игр 2016 года в Рио МОК отменил презумпцию невиновности, посчитав, что «репутация российских спортсменов запятнана по причине того, что их страна использовала мошеннические схемы», поясняет The New York Times: «Это касалось всех российских спортсменов, кроме тех, кто может доказать, что они «чисты», пройдя несколько довольно строгих тестов на допинг».

В прошлую пятницу чиновники МОК объявили, что в список российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, вошли 389 человек. «Это весьма приличное количество, и об этом решении некоторые высказались критически, заявив, что оно нейтрализует болезненное воздействие дисциплинарных мер, принятых Международным олимпийским комитетом в отношении крупной спортивной державы, которая беззастенчиво нарушила антидопинговые правила», — подчёркивается в статье. В частности, чиновники из антидопинговых организаций 20 стран заявили на прошлой неделе, что необходимо сократить число допущенных российских спортсменов «для защиты прав» остальных «чистых» участников.

В четверг МОК назвал 17 факторов, учитываемых при утверждении кандидатур российских спортсменов, которые, возможно, примут участие в Олимпиаде. По словам представителей МОК, в числе факторов, которые они принимали во внимание, была «возможная причастность» каждого спортсмена к нарушениям, в отношении которых ведётся масштабное расследование. В ходе этого расследования под подозрение уже попали больше тысячи спортсменов, представляющих 30 видов спорта, сообщает The New York Times.

Чиновники также принимали во внимание базы данных, полученных антидопинговыми организациями от информаторов прошлой осенью, с учётом «разоблачительных допинг-проб» из московской лаборатории РУСАДА. Правда, они не уточнили, как применялись эти критерии, и обязательно ли «причастность» спортсмена означала автоматическую дисквалификацию, констатирует автор. Пресс-секретарь МОК заявил в четверг, что ещё «не видел» списка участников, составленного Олимпийским комитетом России. «Официальный список приглашённых российских спортсменов будет оглашён во время регистрации участников, которая состоится в субботу», — подчеркнул он.

На прошлой неделе МОК отстранил от участия ещё 111 российских атлетов. Кроме того, в приглашении на игры было отказано более 50 медицинским работникам и тренерам. Ранее из-за допинг-скандала 42 российских спортсмена были отстранены от участия в Олимпийских играх пожизненно. Это решение россияне попытались оспорить на этой неделе в Спортивном арбитражном суде в надежде, что их оправдают до начала зимней Олимпиады, открытие которой состоится девятого февраля, говорится в статье.

Российские СМИ сообщили, что в составе российской делегации в целом будет 340 человек. Президент МОК Томас Бах отстоял своё решение допустить к участию в Олимпиаде представителей «нового поколения» российских спортсменов, отмечает The New York Times. Как заявили в МОК, многие из спортсменов примут участие в Олимпийских играх впервые. Вполне возможно, что некоторые из них смогут занять в соревнованиях места, которые до этого занимали их соотечественники, не допущенные к Олимпиаде-2018, прогнозирует автор.

Причём россияне, не допущенные на игры, уже участвовали в этом сезоне в соревнованиях по многим зимним видам спорта и соответствовали всем спортивным требованиям для участия в Олимпиаде-2018 — тем не менее, они не смогут поехать в Пхёнчхан из-за запрета МОК, поясняется в статье. В списке есть несколько претендентов на золотую медаль, в том числе и звезда фигурного катания Евгения Медведева. В прошлом месяце Медведева ездила вместе с ведущими российскими спортивными чиновниками в швейцарскую Лозанну, где находится штаб-квартира МОК, чтобы попытаться воздействовать на руководство МОК за несколько часов до того, как оно объявило о дисциплинарных мерах в отношении России, напоминает The New York Times.

В 2016 году Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил от участия в Летней олимпиаде в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов. В то время как чиновники из МОК тогда всё же допустили к играм около 270 участников из России. Ожидается, что Международный паралимпийский комитет объявит о своём решении об участии России в Олимпиаде-2018 в ближайший понедельник, заключает The New York Times.