Euronews: отказ МОК лидерам российской сборной в Госдуме назвали «устранением конкурентов»

Решение МОК исключить сильнейших российских спортсменов, которые никогда не были уличены в использовании допинга, из числа приглашённых на Олимпийские игры не имеет ничего общего со спортивной справедливостью, уверен глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв. Он также назвал это попыткой «расчистить поле» от конкурентов. Россия намерена вновь обратиться в МОК с повторной заявкой, поясняет Euronews.

Невключение в список приглашённых на Олимпийские игры лидеров сборной России произвело эффект разорвавшейся бомбы. Так, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан ни разу не был замешан в допинговом скандале. И по словам бывшей конькобежки, а ныне — депутата Госдумы Светланы Журовой, эта ситуация ненормальна.

СВЕТЛАНА ЖУРОВА, депутат Госдумы: Его не допускают, а всех остальных допускают! Шестикратного олимпийского чемпиона, бога практически шорт-трека… Это выглядит совершенно беспрецедентно.

Такую точку зрения разделяет и глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ, глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту: Ан, Шипулин и Устюгов — это спортсмены с кристальной спортивной биографией. Ничем иначе, как устранением сильнейших конкурентов, это назвать нельзя... Расчищают поле, чтобы другие спортсмены из других стран нечестно побеждали. Это ничего не имеет общего со спортивной справедливостью, со спортом и духом вообще олимпизма.

В НОК России отметили, что вновь внесут фамилии исключённых атлетов в заявочные списки и отправят их в Международный олимпийский комитет. Между тем в МОК уже заявили, что невключение атлетов в список не означает, что они уличены в использовании допинга, и отказались комментировать отдельные случаи.

Дата выхода в эфир 23 января 2018 года.