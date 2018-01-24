Euronews: отказ МОК лидерам российской сборной в Госдуме назвали «устранением конкурентов»

Решение МОК исключить сильнейших российских спортсменов, которые никогда не были уличены в использовании допинга, из числа приглашённых на Олимпийские игры не имеет ничего общего со спортивной справедливостью, уверен глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв. Он также назвал это попыткой «расчистить поле» от конкурентов. Россия намерена вновь обратиться в МОК с повторной заявкой, поясняет Euronews.
Невключение в список приглашённых на Олимпийские игры лидеров сборной России произвело эффект разорвавшейся бомбы. Так, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан ни разу не был замешан в допинговом скандале. И по словам бывшей конькобежки, а ныне — депутата Госдумы Светланы Журовой, эта ситуация ненормальна.
СВЕТЛАНА ЖУРОВА, депутат Госдумы:Его не допускают, а всех остальных допускают! Шестикратного олимпийского чемпиона, бога практически шорт-трека… Это выглядит совершенно беспрецедентно.
Такую точку зрения разделяет и глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв.
МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ, глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту: Ан, Шипулин и Устюгов — это спортсмены с кристальной спортивной биографией. Ничем иначе, как устранением сильнейших конкурентов, это назвать нельзя... Расчищают поле, чтобы другие спортсмены из других стран нечестно побеждали. Это ничего не имеет общего со спортивной справедливостью, со спортом и духом вообще олимпизма.
В НОК России отметили, что вновь внесут фамилии исключённых атлетов в заявочные списки и отправят их в Международный олимпийский комитет. Между тем в МОК уже заявили, что невключение атлетов в список не означает, что они уличены в использовании допинга, и отказались комментировать отдельные случаи.
Константинопольский патриархат утратил право называться центром всей православной церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина прокомментировала RT заявление о работе над новыми мерами по борьбе с курением в России, в частности, над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы и объяснил, почему дети должны остаться с его клиенткой.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает необходимым снять дипломатическую неприкосновенность со здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о работе над новыми мерами по борьбе с курением, в частности над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись на Украину, чтобы подготовиться «к объединительному собору». Отмечается, что его результатом может стать предоставление томоса на автокефалию. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пригрозил, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) прокомментировал решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко отреагировал на слова Али Абдель-Азиза, менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Телеканал RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Кроме того, на YouTube-каналы RT подписались уже более 10 млн человек.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Менеджер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал предложение рэп-исполнителя 50 Cent о переходе спортсмена в Bellator за $2 млн.
Минздрав России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий.