Sport.de: отстранение русских от Игр в Пхёнчхане больше всего на руку немцам От полного отстранения сборной России от зимней Олимпиады в Южной Корее больше всех выиграет немецкая команда, утверждают авторы исследования, проведённого информационно-аналитической службой Gracenote. Как отмечает sport.de, американские эксперты также предсказали атлетам из Германии первое место в общем медальном зачёте. 10 января 2018 Sport.de

Шрёдер заступился за ЧМ-2018 в России: «бессмысленный спор» Чемпионат мира по футболу — 2018 «должен пройти и пройдёт» в России, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Не нужно вести «бессмысленных споров», призвал политик. Остаётся надеяться, что Катар также проведёт успешный чемпионат мира в 2022 году, добавил он, подчеркнув, что всё остальное — «прошлогодний снег». 23 января 2017 Sport.de

Sport.de: советник Генсека ООН заступился за ЧМ-2018 в России Советник Генерального секретаря ООН по спорту и развитию Вильфрид Лемке отказался «ставить под вопрос» ЧМ-2018 в России, пишет sport.de. «Я считал и до сих пор считаю правильным провести соревнования в этой стране», — заявил он. При этом Лемке отметил, что его смущает поведение футбольных хулиганов и враждебность по отношению к гомосексуалистам в России. 29 декабря 2016 Sport.de