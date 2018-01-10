Sport.de
Sport.de: отстранение русских от Игр в Пхёнчхане больше всего на руку немцам
От полного отстранения сборной России от зимней Олимпиады в Южной Корее больше всех выиграет немецкая команда, утверждают авторы исследования, проведённого информационно-аналитической службой Gracenote. Как отмечает sport.de, американские эксперты также предсказали атлетам из Германии первое место в общем медальном зачёте.
Шрёдер заступился за ЧМ-2018 в России: «бессмысленный спор»
Чемпионат мира по футболу — 2018 «должен пройти и пройдёт» в России, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Не нужно вести «бессмысленных споров», призвал политик. Остаётся надеяться, что Катар также проведёт успешный чемпионат мира в 2022 году, добавил он, подчеркнув, что всё остальное — «прошлогодний снег».
Sport.de: советник Генсека ООН заступился за ЧМ-2018 в России
Советник Генерального секретаря ООН по спорту и развитию Вильфрид Лемке отказался «ставить под вопрос» ЧМ-2018 в России, пишет sport.de. «Я считал и до сих пор считаю правильным провести соревнования в этой стране», — заявил он. При этом Лемке отметил, что его смущает поведение футбольных хулиганов и враждебность по отношению к гомосексуалистам в России.
Sport.de: Западные биатлонисты заступились за российский спорт
Несмотря на обвинения в допинге, российский биатлонист Антон Шипулин завоевал второе место в международных соревнованиях по биатлону в чешском городе Нове-Место, сообщает sport.de. По данным издания, ряд западных биатлонистов раскритиковал травлю российских спортсменов, потребовав представить «факты и доказательства».