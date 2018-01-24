HBL: генсек Центра спортивной этики Финляндии назвал отстранение россиян «идиотизмом»

Решение МОК вычеркнуть имена более сотни россиян из списка участников Олимпийских игр в Пхёнчхане вызвало недоумение в спортивной среде, поскольку никто из них ранее не был уличён в применении допинга. Тот факт, что все эти спортсмены уже выступали этой зимой на соревнованиях, ещё сильнее всё усложняет, пишет Hufvudstadsbladet. Генсек Центра спортивной этики Финляндии заявил в интервью, что это «идиотизм», и призвал МОК разъяснить критерии для всех.

«Король лыжни» Сергей Устюгов, знаменитый биатлонист Антон Шипулин, легенда шорт-трека Виктор Ан, дива фигурного катания Ксения Столбова — все они и многие другие оказались в числе российских спортсменов, имена которых Международный олимпийский комитет вычеркнул из списка участников Олимпийских игр в Пхёнчхане без объяснения причин. На каком основании это было сделано, для большинства членов спортивного сообщества до сих пор непонятно, тем более что никто из этих россиян ранее не был уличён в применении допинга, пишет Hufvudstadsbladet.

«Они никогда не были замешаны в допинговых скандалах, и все их пробы за всю спортивную карьеру показывали, что они чисты», — подчеркнул в беседе с журналистами заместитель председателя олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Всё это происходит на фоне допингового разбирательства в связи с докладом Макларена и решением Международного олимпийского комитета позволить отдельным спортсменам из России выступить под нейтральным флагом. И многие недоумевают, почему МОК не пояснил: что же именно требуется от россиян, чтобы им позволили участвовать в Играх, отмечает Hufvudstadsbladet.

«Идиотизм. Не понимаю, почему МОК не может сообщить, какие применяет критерии. Отстранённые спортсмены должны знать, почему их не допустили, а остальной мир должен знать, почему допустили тех россиян, которым разрешили участвовать», — подчеркнул в интервью Hufvudstadsbladet Харри Сювясалми, генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии. «Критерии должны быть жёсткими. Государственная допинговая программа в России — это совершенно особая ситуация. Но подобные действия лишь вредят МОК. Я не признаю это решение», — заключил Сювясалми.

Комиссия МОК вычеркнула на данный момент уже 111 имён из списка членов олимпийской сборной России, которая подавала заявку, включающую 500 человек. Ранее МОК уже исключил пожизненно 43 лучших российских атлетов, сочтя их участниками допингового скандала в Сочи-2014. Среди них были и обладатели золотых медалей, такие как Александр Легков. Однако теперь в числе получивших недопуск без объяснения причин оказались и многие выдающиеся спортсмены, не замешанные в допинговых скандалах, подчёркивается в статье.

Например, от Олимпиады отстранён участник лыжных гонок Сергей Устюгов, который завоевал два золота ЧМ, в общей сложности пять медалей ЧМ по лыжным видам спорта в Лахти. Биатлонист Антон Шипулин — олимпийское золото в эстафете в Сочи-2014, золото в эстафете на ЧМ в Осло в 2017 году, в общей сложности семь медалей ЧМ и две олимпийские. Конькобежец Виктор Ан — шесть золотых олимпийских медалей и 20 золотых медалей ЧМ, всего восемь олимпийских медалей и 35 наград ЧМ. Фигуристка Ксения Столбова — золото и серебро Олимпиады в Сочи в 2014 году, серебро на ЧМ в 2014 году. Конькобежец Павел Кулижников — пять золотых медалей и одно серебро ЧМ, два золота и одна бронза на Чемпионате Европы в 2018 году. Хоккеист Антон Белов — золото ЧМ-2014, в общей сложности четыре медали в составе сборной, а также многие другие, сообщает Hufvudstadsbladet.

Ещё сильнее все запутывается с учётом того, что все эти российские спортсмены уже выступали на различных соревнованиях этой зимой, напоминает автор. В частности, Павел Кулижников победил на прошлой неделе на дистанции 500 м на Кубке мира по конькобежному спорту в Эрфурте. Антон Шипулин был четвертым в спринте и третьим в гонке преследования на Кубке мира по биатлону в Антерсельве в прошлые выходные, и так далее. Теперь же спортивные перспективы России резко ухудшились. По словам главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова, российская команда на Олимпиаде будет состоять всего из трёх биатлонистов, с шорт-треком будет примерно то же самое.

«Мы хотим быть уверенными в том, что на Олимпийские игры приглашены только чистые российские атлеты. Тщательно проверяя все доступные доказательства, мы хотим удостовериться, что нет ни малейшего сомнения и ни малейшего подозрения в отношении этих зимних Игр. Отсутствие имени спортсмена в списке приглашённых к участию не означает, что этот человек применял допинг, и не должно автоматически бросать тень на чью-то честность», — заявила в этой связи Валери Фурнерон, бывшая министр спорта Франции и председатель комиссии МОК по проверке российских спортсменов.

Французская газета Le Monde ранее писала, что Шипулин и Ан были среди тех, чьи пробы на Олимпиаде в Сочи «подверглись манипуляциям». Однако никаких доказательств этого МОК не предоставил, напоминает автор. «Сложно встать на чью-то сторону, если решения и основания не обнародуются. Это не только вопрос благонадёжности МОК. Сейчас мы оказались в ситуации, когда что бы ни делала Россия — все плохо. Нужна прозрачность, тогда доверие к МОК укрепится», — заключил в интервью Hufvudstadsbladet Сергей Илюков, авторитетный эксперт в области борьбы с допингом.