Daily Mail: холод зимней Олимпиады признан опасным для британских спортсменов

Опасаясь за здоровье атлетов, руководство олимпийской сборной Великобритании рекомендовало спортсменам отказаться от посещения церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, передаёт Daily Mail. Кроме того, организаторы Олимпиады заявляют о намерении выдавать зрителям церемонии специальные согревающие наборы. Сообщается, что температура в корейском Пхёнчхане опустилась ниже нуля.

Британским спортсменам рекомендовано пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года из-за сильных морозов в Пхёнчхане, передаёт Daily Mail. По информации издания, руководство сборной Великобритании посчитало, что холодная погода пагубно скажется на здоровье спортсменов.

Церемонию рекомендовано пропустить тем британским атлетам, которым предстоит выходить на старт соревнований менее чем через 48 часов после мероприятия.

Сообщается, что в настоящий момент температура воздуха в Пхёнчхане уже находится на отметке ниже нуля, а в ночное время и вовсе опускается до -21 °С, что сделает Олимпийские игры 2018 года самой холодной Олимпиадой с 1994 года.

Daily Mail отмечает, что растут опасения относительно здоровья 35 тыс. зрителей и спортсменов, которые будут присутствовать на трёхчасовой церемонии открытия Игр на некрытом Олимпийском стадионе Пхёнчхана, начало которой намечено на 8 часов вечера по местному времени.

Организаторы Олимпиады подтвердили, что часть зрителей уже сдали билеты на церемонию открытия на фоне того, что во время субботней репетиции мероприятия мороз был настолько сильным, что зрители ушли, едва дождавшись середины.

Глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом сообщил, что все зрители церемонии открытия получат специальный согревающий набор, который будет включать в себя одеяло, шапку, грелку, а также горячие пакеты для рук и ног.

«Я слышал, что некоторые люди не придут сюда из-за холодов, но я хочу сказать вам, что мы тщательно подготовились к этому. Не волнуйтесь», — приводит издание его слова.

Кроме того, существуют опасения, что сильный ветер может нанести ущерб проведению соревнований, открывающих Олимпийские игры. В частности, речь идёт о квалификации по прыжкам на лыжах с трамплина, запланированной на четверг, в связи с чем было решено установить дополнительные экраны для защиты от ветра.

Тем не менее оргкомитет Игр не исключает возможности перенесения соревнований, в случае если этих усилий будет недостаточно и сильный ветер сделает проведение квалификации по данному виду спорта невозможным. Отмечается, что соответствующее решение будет принимать Международный олимпийский комитет.

Всё это, как отмечает Daily Mail, происходит на фоне отчаянных попыток организаторов Игр сдержать вспышку эпидемии норовируса, которым, как подозревают, заразился уже 41 человек, что привело к отстранению от выполнения обязанностей около 1200 представителей службы безопасности, ответственных за порядок на олимпийских объектах. Сообщается, что им на смену придут южнокорейские военнослужащие.

«Я хотел бы принести извинения. Наш Центр по контролю над заболеваниями и другие компетентные органы сейчас разрабатывают контрмеры, о которых мы объявим в ближайшее время», — прокомментировал ситуацию Ли Хи Бом.

Отмечается, что столица Олимпиады находится всего в 80 км к югу от границы с Северной Кореей, однако, по словам организаторов, подобные меры никак не отразятся на безопасности на олимпийских объектах, сообщает Daily Mail.