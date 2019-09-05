Обозреватель Foreign Policy: Путин умело манипулирует Эрдоганом

Президент России Владимир Путин умело манипулирует турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет в своей статье для Foreign Policy профессор Лихайского университета Генри Барки.

Как напоминает автор, в недавней статье, опубликованной на сайте Foreign Policy, утверждалось, что Эрдоган манипулирует Вашингтоном с помощью блефа и угроз. Турецкий лидер сумел убедить Соединённые Штаты заключить соглашение по северо-восточной Сирии для предотвращения турецкого вторжения. И это соглашение отнюдь не на руку курдам, которые взяли на себя основной удар в борьбе против «Исламского государства»*.

Что бы ни думали о курдах, их решимость и жертва должны рассматриваться как международное общественное благо; они остановили и уничтожили одну из самых опасных и смертоносных группировок, известных современному миру, говорится в статье.

Турки, напротив, ничего для этого не сделали.

«И если Эрдоган преуспел в манипулировании Вашингтоном, то российский президент Владимир Путин, в свою очередь, вовсю играет им самим», — пишет автор.

Эрдоган только что завершил визит в Москву, где опытный Путин продемонстрировал оставшемуся под большим впечатлением турецкому лидеру самые последние новинки российской военной техники, включая истребители Су-35 и Су-57, которые называют ответом России американскому самолёту F-35.

Визит Эрдогана в Москву прошёл вскоре после поставки российских ЗРК С-400 в Турцию. Анкару неоднократно предупреждали, что эти батареи дадут россиянам возможность получать данные о технологии F-35, тем самым ставя под угрозу безопасность всей программы этих малозаметных истребителей. Как это ни парадоксально, Турция была не только будущим получателем более чем сотни F-35, но и участвовала в производстве этого самолёта.

Вашингтон в качестве жеста со своей стороны предложил туркам роль в изготовлении многих компонентов F-35, в том числе элементов фюзеляжа. Анкара могла бы достичь своей давно поставленной цели: получила бы миллиарды долларов от экспортных продаж и приобрела бы ценные технологические ноу-хау в сфере вооружений.

«Неудивительно, что стремление Турции приобрести С-400 вызвало кризис в отношениях между США и Турцией», — пишет Барки.

В то время как Эрдоган продемонстрировал свою готовность ради Путина отказаться от самых важных для Турции отношений, то есть отношений с США, российский и турецкий лидеры пока остаются далеки от взаимопонимания по Сирии. Россия вместе с Ираном спасла одиозный режим сирийского президента Башара Асада, в то время как с начала восстания турки поддерживали оппозиционные Асаду силы, в том числе решительно настроенных джихадистов.

Соглашение между Россией и Турцией о будущем последнего оставшегося оппозиционного оплота в провинции Идлиб трещит по швам, поскольку сирийский режим начал решительное наступление, чтобы вернуть эту область себе. В результате под угрозой удара оказались не только мирные жители, но и многочисленные военные наблюдательные посты, которые Анкара создала для того, чтобы следить за местностью.

«Путин вертит Эрдоганом, как ему заблагорассудится. Он знает, что Эрдоган не посмеет критиковать его, и, поскольку турецкий лидер оттолкнул от себя многих в Вашингтоне, его возможности ограничены. Вместо этого Эрдоган и его приспешники в правительстве и прессе продолжат выставлять Соединённые Штаты главным врагом Турции. Эрдоган, возможно, играет Вашингтоном, но именно Путин срывает куш», — подытоживает обозреватель Foreign Policy Генри Барки.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.