N-TV: Турция пригрозила перейти в наступление после авиаударов США в Идлибе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию на севере Сирии, сообщает N-TV. Президента Турции не устраивает, что процесс по созданию в этом регионе зоны безопасности затягивается, а США, несмотря на вступившее в силу перемирие, и вовсе наносят авиаудары по позициям джихадистов в Идлибе, отмечает немецкий телеканал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию на севере Сирии, сообщает N-TV.

Турецкого лидера не устраивает, что процесс по созданию в этом регионе зоны безопасности затягивается, а Соединённые Штаты, несмотря на вступившее в силу перемирие, и вовсе нанесли ракетные удары по позициям джихадистов в провинции Идлиб, поясняет немецкий телеканал.

«Что касается зоны безопасности, то время и терпение у нас на исходе», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

По его ловам, у Анкары не будет другого выбора, как начать собственную военную операцию, если в течение следующих недель турецкие войска не будут контролировать территорию на севере Сирии, о чём ранее договорились Турция и США.

К договорённостям о создании зоны безопасности на севере Сирии Анкара и Вашингтон пришли ещё седьмого августа, напоминает N-TV.

Как уточняет немецкий телеканал, общий командный центр уже был организован, а в скором времени турецкие и американские войска якобы должны приступить к совместному патрулированию зоны безопасности.