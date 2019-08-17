Политолог: Ближний Восток рискует вспыхнуть, как Европа в 1914 году

Обстановка на Ближнем Востоке похожа на атмосферу, которая царила в Европе накануне Первой мировой войны, так что любой неосторожно брошенной спички может быть достаточно, чтобы вспыхнул конфликт между США и Ираном, пишет политолог в колонке для Le Monde. А в таком случае разгореться могут и другие точки конфликта — от Ливана до Йемена.

После убийства Франца-Фердинанда, с которого началась Первая мировая война, прошло больше ста лет, и на Ближнем Востоке сейчас грозит развернуться такой же сценарий, пишет в своей колонке для Le Monde американский специалист по Ирану Али Ваез. По его словам, теперь любой беспилотник, ракета или морская мина могут разжечь неконтролируемый военный конфликт между Ираном и США. Но такого «кошмарного сценария» можно избежать, если Европа сделает то, что нужно.



«Обратный отсчёт» начался, когда США вышли из договора по иранскому атому. С тех пор Вашингтон и Тегеран стали наращивать напряжённость, и теперь малейшей искры будет достаточно, чтобы вспыхнул не только конфликт между ними, но и пожар по всему региону: в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане, пишет автор статьи.



«Администрация Трампа сильно ошибается, если считает, что мы станем вести переговоры с оружием у виска или что война, которую они начнут, приведёт лишь к ограниченным последствиям с нашей стороны. Мы будем обязаны предотвратить их новый удар, а это значит, нанести им значительный ущерб», — приводит автор статьи слова своего собеседника из иранского правительства.



Например, в Ираке Иран поддерживает шиитские группировки, и это даёт ему возможность нанести удар по американским группировкам, но при этом не быть напрямую замешанным. Реальность этого сценария показывают недавние атаки против дипломатических, военных и нефтяных объектов в Ираке.



Ещё один вероятный «детонатор» — война в Йемене. Там союзные Ирану группировки в последнее время участили удары по Саудовской Аравии — союзнице США. Если они продолжатся и приведут к жертвам с саудовской стороны, то США могут нанести ответный удар не только против повстанцев, но и против самого Ирана.



В Сирии «опасная игра в кошки-мышки» между Ираном и США уже привела чуть ли не к войне. Прежние схемы ограниченных ударов и сдержанной реакции могут не сработать в регионе, предупреждает автор. Иран в случае необходимости может использовать своё укрепившееся военное положение. И наоборот: противостояние Ирана и Израиля может вовлечь в конфликт США даже Россию.



Если США нападут на Иран, то и ливанская «Хезболла» посчитает себя обязанной вступиться за своего союзника и может нанести удар по Израилю. Об этом предупреждал сам лидер «Хезболлы», который говорил о возможном «взрыве по всему региону».



Каждый из этих конфликтов может привести к большой конфронтации в регионе, а значит, снижение напряжённости должно стать главным приоритетом для всех стран, настаивает автор.



Иран до настоящего времени стремился к прямым переговорам с США, используя в качестве посредников президента Франции Эммануэля Макрона и американского сенатора Рэнда Пола. Возможно, именно они, имея прямой доступ к Дональду Трампу, способны изменить настроения в Белом доме, надеется автор статьи.



Он предлагает в качестве первого шага такой вариант: США частично снимут санкции на экспорт иранской нефти, а Тегеран в обмен на это вернётся к полному соблюдению договора по атому и перестанет атаковать морской транспорт в Персидском заливе. Кроме того, дипломаты могли бы добиться освобождения некоторых американцев, которые попали в иранскую тюрьму по сомнительным обвинениям. Но для этого США должны изменить свою кампанию оказания максимального давления на Тегеран в обмен на ограниченные уступки со стороны Ирана.



«Война вовсе не неизбежна, — отмечает автор статьи в Le Monde.— Но достаточно одной спички, небрежно брошенной на пороховую бочку Ближнего Востока, чтобы её разжечь. Франция, которая не смогла остановить орудия в августе 1914 года, возможно, сможет остановить артиллерию в августе 2019 года в Персидском заливе».