Зариф: своими поставками оружия США превращают Ближний Восток в пороховую бочку

Основная угроза Ближнему Востоку исходит от США и их союзников, поставляющих в регион большое количество оружия, пишет Newsweek со ссылкой на слова главы иранского МИД Джавада Зарифа. Как отмечает издание, напряжение в Персидском заливе растёт: США собирают коалицию для военной миссии. Тегеран считает, что настоящей целью Вашингтона является расширение своего присутствия в регионе.

В минувший понедельник министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о том, что США поставили странам Ближнего Востока оружия на сумму $50 млрд, сообщает Newsweek.

Зариф подчеркнул, что сам Иран при этом потратил на оборону всего $16 млрд, в то время как Саудовская Аравия — $87 млн, а ОАЭ — $22 млн. «Если говорить об угрозах для региона, то они исходят от США и их западных союзников, которые наводняют регион оружием и превращают его в пороховую бочку, готовую взорваться», — заявил иранский министр.

Издание сообщает, что слова Зарифа прозвучали в ходе его визита в Катар, который, несмотря на свой союз с США, подвергается региональной блокаде со стороны Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ, обвиняющих Доху в поддержке терроризма, а также в попытках наладить отношения с Ираном.

Впрочем, в свете нарастающего напряжения в Персидском заливе переговоры с Ираном провели даже представители ОАЭ, договорившиеся о взаимодействии на море, отмечает Newsweek. Кроме того, иранские представители также встречались с коллегами из Кувейта, Омана и Ирака: целью переговоров было усилить сопротивление планам США по расширению своего военного присутствия в Персидском заливе.

Пока единственной страной, откликнувшейся на призыв присоединиться к коалиции США в Персидском заливе, остаётся Великобритания, отмечает Newsweek. Франция подвергла эту идею критике, Германия отказалась от участия, а Россия и Китай поддержали Иран. Издание напоминает, что все эти страны участвовали в заключении иранской ядерной сделки в 2015 году.

Официальные представители Ирана заявляют, что решение США о военной операции связано с желанием Вашингтона расширить своё присутствие в регионе Персидского залива.