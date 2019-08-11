Asia Times рассказала, как Иран вписывается в общую стратегию Москвы и Пекина

Россия и Китай, являясь стратегическими партнёрами, ведут в отношении Ирана общую игру, полагает обозреватель Asia Times. По мнению журналиста, Москва рассчитывает добиться от Тегерана военного сотрудничества, тогда как Пекин он интересует главным образом как поставщик энергоресурсов.

Хотя Иран и Россию нельзя назвать стратегическими партнёрами, Москвы и Тегеран формируют вместе с Пекином «триаду», которая играет важнейшую роль в долгосрочном процессе евразийской интеграции, пишет гонконгское издание Asia Times.

Как полагает обозреватель издания, Россия и Китай как партнёры «работают» с Ираном параллельно, но Москва при этом рассматривает Тегеран прежде всего как военного союзника. По мнению журналиста, Россия будет стремиться заключить с иранскими властями такие же договорённости, как в Сирии — то есть, разместить в одном из портов страны свой флот на условиях постоянного базирования и получить дополнительно аэродром в том же районе; аналогичным образом российские силы развёрнуты на сирийском средиземноморском побережье в порту Тартус и на базе Хмеймим. Вместе с тем, до реального размещения российских войск в Иране пока далеко, констатирует автор.

В свою очередь, приоритетом Китая являются поставки энергоресурсов, и Пекин «расставляет свои фигуры соответствующим образом», полагает обозреватель Asia Times. Как напоминает журналист, китайский посол недавно запустил «пробный шар», упомянув, что Пекин рассматривает возможность применения своих боевых кораблей для сопровождения нефтяных танкеров при проходе через Персидский залив и Ормузский пролив — либо в рамках развёрнутой в регионе Вашингтоном операции «Стражник», либо вне неё.

По мнению автора, хотя эти слова можно воспринимать как адресованный США дипломатический «пряник», на деле ситуация «гораздо забавнее». Как поясняет журналист, несмотря на сокращение добычи нефти странами ОПЕК и действующие в отношении Венесуэлы и Ирана санкции, и одновременный рост спроса на «чёрное золото» в мире, цены на нефть продолжают оставаться весьма низкими — а это значит, что Иран продолжает экспортировать свои энергоресурсы окольными путями, вероятнее всего — посредством передачи с танкера на танкер в открытом море. Поэтому заявления китайского дипломата вполне могут оказаться попыткой Пекина замаскировать продолжающиеся закупки иранской нефти, предполагает обозреватель Asia Times.

Последние месяцы показали, что «притяжение» союза России и Китая начало привлекать ключевых игроков Евразии — Иран, Турцию и Пакистан, отмечается в материале. «И будьте уверены — пусть Иран и гордится своей политической независимостью, всё же обнадёживаешься, понимая, что он является и будет являться с точки зрения России и Китая чертой, которую нельзя переступать другим», — подытоживает автор.