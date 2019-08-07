Vorwärts: Шрёдер напомнил Берлину, к чему привела «большая ошибка» США на Ближнем Востоке

Берлин оправдает политику Вашингтона на Ближнем Востоке, если примет участие в военной операции США против Ирана, заявил в интервью Vorwärts Герхард Шрёдер. Война в Ираке была «большой ошибкой» и привела к многочисленным новым конфликтам, за которые «несут ответственность именно Соединённые Штаты», констатировал экс-канцлер Германии.

Германия оправдает политику Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, если примет участие в военной операции Вашингтона против Ирана, заявил в интервью немецкому изданию Vorwärts бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

«Ведь конфликты в этом регионе — по большей части результат войны в Ираке, которая была большой ошибкой. По этой причине в 2003 году мы приняли решение в ней не участвовать — и как оказалось, оно было правильным. Война в Ираке привела к многочисленным новым конфликтам, за которые в конечном счёте несут ответственность именно Соединённые Штаты. Поэтому абсолютно исключено, что Германия поддержит военные действия США в этом регионе», — пояснил Шрёдер.

В целом же, по словам экс-главы немецкого правительства, отношения ФРГ и Соединённых Штатов при президенте Дональде Трампе больше нельзя назвать партнёрством.

«Это высокомерие и принуждение к повиновению», — констатировал бывший канцлер Германии.

Кроме того, Герхард Шрёдер вновь заострил внимание на том, что глава Белого дома Дональд Трампа «намеренно уничтожает» мировую экономическую систему.

«Он хочет диктовать нам, с кем мы имеем право торговать, а с кем — нет. Это свидетельствует о том, что ему нужны не партнёры, а вассалы», — отметил экс-глава немецкого правительства.

В частности, из-за этого, призвал бывший канцлер ФРГ, Германия и Европейский союз должны, «само собой разумеется», продолжить переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, несмотря на то что Соединённые Штаты ввели санкции против него.