Vorwärts: Шрёдер напомнил Берлину, к чему привела «большая ошибка» США на Ближнем Востоке
Германия оправдает политику Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, если примет участие в военной операции Вашингтона против Ирана, заявил в интервью немецкому изданию Vorwärts бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
«Ведь конфликты в этом регионе — по большей части результат войны в Ираке, которая была большой ошибкой. По этой причине в 2003 году мы приняли решение в ней не участвовать — и как оказалось, оно было правильным. Война в Ираке привела к многочисленным новым конфликтам, за которые в конечном счёте несут ответственность именно Соединённые Штаты. Поэтому абсолютно исключено, что Германия поддержит военные действия США в этом регионе», — пояснил Шрёдер.
В целом же, по словам экс-главы немецкого правительства, отношения ФРГ и Соединённых Штатов при президенте Дональде Трампе больше нельзя назвать партнёрством.
«Это высокомерие и принуждение к повиновению», — констатировал бывший канцлер Германии.
Кроме того, Герхард Шрёдер вновь заострил внимание на том, что глава Белого дома Дональд Трампа «намеренно уничтожает» мировую экономическую систему.
«Он хочет диктовать нам, с кем мы имеем право торговать, а с кем — нет. Это свидетельствует о том, что ему нужны не партнёры, а вассалы», — отметил экс-глава немецкого правительства.
В частности, из-за этого, призвал бывший канцлер ФРГ, Германия и Европейский союз должны, «само собой разумеется», продолжить переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, несмотря на то что Соединённые Штаты ввели санкции против него.
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