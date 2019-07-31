Welt: однозначное «нет» — Германия отказалась бороться с «иранской агрессией» на стороне США

Берлин категорически отказался участвовать в морской операции в Персидском заливе и Ормузском проливе, передаёт Welt. Как отмечает телеканал, Вашингтон призвал немецкое правительство отправить в регион корабли после того, как в конфликте с Ираном Великобритания встала на сторону США, чтобы положить конец так называемой иранской агрессии.

Реакция Германии, по крайней мере на данный момент, однозначна: Министерство иностранных дел ФРГ отказалось от участия в морской операции в Персидском заливе и Ормузском проливе. Это решение поддерживают политики Союза ХДС/ХСС и СДПГ. За отказ выполнить требование США высказался и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Вице-канцлер Шольц придерживается того же мнения и призывает не накалять ситуацию. Вашингтон официально потребовал от немецкого и французского правительств принять участие в операции после того, как в атомном конфликте с Ираном Великобритания встала на сторону США, чтобы положить конец так называемой иранской агрессии в этом регионе.

Фрегат «Гессен» уже находится в Средиземном море, недалеко от него — и корвет «Людвигсхафен». Американское правительство потребовало от Германии оказать Соединённым Штатам поддержку в Ормузском проливе. Оба эти корабля, вероятно, получили бы боевой приказ оказать противодействие иранским вооружённым силам, однако большая правящая коалиция сказала нет. ХДС не устраивает то, что Соединённые Штаты возглавляют операцию. А СДПГ не хочет, чтобы немецкие корабли были привлечены к миссии, в которой также участвуют США.

НИЛС ШМИД, представитель Социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам: Потому что мы опасаемся, что она может перерасти в войну. Германия не должна быть втянута в конфликт с Ираном на стороне Соединённых Штатов. В Персидском заливе настало время для дипломатии.

Путь кораблям ВМС ФРГ предстоял бы недолгий: они прошли бы через Суэцкий канал и Красное море и быстро бы добрались до места назначения. Несколько кораблей ВМС США уже находятся в регионе. Об этом свидетельствуют снимки, предположительно, с иранского дрона.

В свою очередь, в рядах немецкой оппозиции поддерживают миссию ЕС, но там также заявляют: «Спасибо, американцы, но нет!»

ОМИД НУРИПУР, представитель партии «Союз 90/Зелёные» по внешнеполитическим вопросам: Необходим «файерволл» для американской военной операции, иначе это не будет вкладом в снижение напряженности. Если Иран и американцы окажутся вплотную друг к другу, нельзя будет перевести часы назад, когда всё «рванёт».

Изначально Великобритания хотела организовать европейскую миссию для обеспечения безопасного прохода судов. Новый премьер-министр Борис Джонсон, однако, разыграл американскую карту, выразил желание действовать вместе с Вашингтоном и тем самым разозлил своих партнёров в Европе. Его доводы: без Соединённых Штатов проблемы в Персидском заливе не решить.

Дата выхода в эфир 31 июля 2019 года.