Sky: в британском парламенте посетовали на «жалкие» размеры Королевского флота

В интервью Sky News председатель комитета по обороне британского парламента Джулиан Льюис назвал «жалким» размер Королевских ВМС. Политик призвал нового премьер-министра Бориса Джонсона уделить особое внимание финансированию военного флота, особенно на фоне возрастающего кризиса в Персидском заливе.

Председатель комитета по обороне в палате общин Джулиан Льюис назвал «жалким» размер Военно-морских сил Великобритании. Его предупреждение прозвучало на фоне всевозрастающих призывов к новому премьер-министру Борису Джонсону повысить траты на Вооружённые силы, пишет Sky News.

«Все виды Вооружённых сил не имеют достаточных финансовых ресурсов. Это значит: мы не способны организовать выбор возможностей для нашей защиты, что неплохо, если не существует угрозы, и потенциально катастрофично в случае конфликта, которые в большинстве случаев возникают неожиданно и непредсказуемо», — заявил Льюис в интервью телеканалу.

По словам Sky News, «усугубляющаяся ситуация» в Персидском заливе продемонстрировала, что Британии не хватает крупных военных кораблей. Это стало итогом многолетних сокращений военного бюджета.

Фрегат Королевских ВМС Montrose — единственный корабль, который помогает сопровождать британские коммерческие суда в Ормузском проливе у берегов Ирана. Вскоре к нему присоединиться эсминец Duncan, но они будут патрулировать регион вместе только несколько недель, прежде чем Montrose отправится в порт для ремонта.

Вскоре британский флот должен получить на вооружение два новых авианосца. Но ВМС не использовали этот тип кораблей на протяжении многих лет, а трата огромных средств на их строительство привела к сокращению финансирования в других направлениях, отмечает Sky News.

«Чтобы обеспечить создание авианосцев, мы согласились сократить количество наших фрегатов и эсминцев с 35 до 32, — поясняет Льюис. — Задумываясь о строительстве авианосцев, мы и представить себе не могли, что количество наших кораблей сократится до нынешних жалких 13 фрегатов и шести эсминцев».

«Борису Джонсону необходимо признать, что обеспечение обороны — это первейший долг правительства», — подчеркнул политик. Он добавил, что правительству необходимо вернуться к уровню трат на Вооружённые силы, который существовал в 90-е.

С мнением Льюиса согласился отставной контр-адмирал Алекс Бёртон. Офицер, командовавший Королевскими ВМС, похвалил работу экипажа Montrose, но заявил, что «в идеале» британские торговые суда в Ормузском проливе должны сопровождать большее количество военных кораблей.

«Следовавшие один за другим пересмотры бюджетов и обороны подточили программу поддержки (флота. — ИноТВ) и ограничили нашу готовность строить новые корабли. И в результате мы оказался в том положении, которое необходимо изменить», — заявил Бёртон.

«В настоящее время во всём мире существует множество точек напряженности, которые требуют сдерживания и успокоения. И было бы справедливым сказать, что Королевский флот слишком рассредоточен, чтобы справиться с этими обязанностями», — добавил контр-адмирал.

В 1982 году во время войны за Фолклендские острова Королевские ВМС насчитывали 43 фрегата и 12 эсминцев. И даже если учесть развитие технологий, количество кораблей данного типа с тех пор заметно сократилось.

То же касается подводного флота Великобритании. Количество субмарин уменьшилось с 16 до 10. И хотя авианосец Queen Elizabeth уже начал проходить мореходные испытания, он всё ещё не введён в строй, обращает внимание Sky News.