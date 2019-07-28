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Sky: в британском парламенте посетовали на «жалкие» размеры Королевского флота

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В интервью Sky News председатель комитета по обороне британского парламента Джулиан Льюис назвал «жалким» размер Королевских ВМС. Политик призвал нового премьер-министра Бориса Джонсона уделить особое внимание финансированию военного флота, особенно на фоне возрастающего кризиса в Персидском заливе.
Sky: в британском парламенте посетовали на «жалкие» размеры Королевского флота
Reuters

Председатель комитета по обороне в палате общин Джулиан Льюис назвал «жалким» размер Военно-морских сил Великобритании. Его предупреждение прозвучало на фоне всевозрастающих призывов к новому премьер-министру Борису Джонсону повысить траты на Вооружённые силы, пишет Sky News.

«Все виды Вооружённых сил не имеют достаточных финансовых ресурсов. Это значит: мы не способны  организовать выбор возможностей для нашей защиты, что неплохо, если не существует угрозы, и потенциально катастрофично в случае конфликта, которые в большинстве случаев возникают неожиданно и непредсказуемо»,  заявил Льюис в интервью телеканалу.
 
По словам Sky News, «усугубляющаяся ситуация» в Персидском заливе продемонстрировала, что Британии не хватает крупных военных кораблей. Это стало итогом многолетних сокращений военного бюджета.
 
Фрегат Королевских ВМС Montrose  единственный корабль, который помогает сопровождать британские коммерческие суда в Ормузском проливе у берегов Ирана. Вскоре к нему присоединиться эсминец Duncan, но они будут патрулировать регион вместе только несколько недель, прежде чем Montrose отправится в порт для ремонта.
 
Вскоре британский флот должен получить на вооружение два новых авианосца. Но ВМС не использовали этот тип кораблей на протяжении многих лет, а трата огромных средств на их строительство привела к сокращению финансирования в других направлениях, отмечает Sky News.
 
«Чтобы обеспечить создание авианосцев, мы согласились сократить количество наших фрегатов и эсминцев с 35 до 32 поясняет Льюис.  Задумываясь о строительстве авианосцев, мы и представить себе не могли, что количество наших кораблей сократится до нынешних жалких 13 фрегатов и шести эсминцев».
 
«Борису Джонсону необходимо признать, что обеспечение обороны  это первейший долг правительства»,  подчеркнул политик. Он добавил, что правительству необходимо вернуться к уровню трат на Вооружённые силы, который существовал в 90-е.
 
С мнением Льюиса согласился отставной контр-адмирал Алекс Бёртон. Офицер, командовавший Королевскими ВМС, похвалил работу экипажа Montrose, но заявил, что «в идеале» британские торговые суда в Ормузском проливе должны  сопровождать большее количество военных кораблей.
 
«Следовавшие один за другим пересмотры бюджетов и обороны подточили программу поддержки (флота.  ИноТВ) и ограничили нашу готовность строить новые корабли. И в результате мы оказался в том положении, которое необходимо изменить»,  заявил Бёртон.
 
«В настоящее время во всём мире существует множество точек напряженности, которые требуют сдерживания и успокоения. И было бы справедливым сказать, что Королевский флот слишком рассредоточен, чтобы справиться с этими обязанностями», — добавил контр-адмирал.
 
В 1982 году во время войны за Фолклендские острова Королевские ВМС насчитывали 43 фрегата и 12 эсминцев. И даже если учесть развитие технологий, количество кораблей данного типа с тех пор заметно сократилось.
 
То же касается подводного флота Великобритании. Количество субмарин уменьшилось с 16 до 10. И хотя авианосец Queen Elizabeth уже начал проходить мореходные испытания, он всё ещё не введён в строй, обращает внимание Sky News.
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