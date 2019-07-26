Focus: Германия намерена отправить силы бундесвера в Ормузский пролив

Правительство Германии намерено поддержать план Великобритании по созданию международной коалиции для охраны судов в Ормузском проливе, сообщает Focus Online. Отмечается, что задачей немецких вооружённых сил будет проведение разведки. Впрочем, сначала решение об отправке войск должно получить обязательное одобрение у бундестага.
Великобритания планирует организовать международную коалицию для охраны судов в Ормузском проливе — такова реакция Лондона на недавнее задержание Ираном британского танкера, напоминает Focus Online.
Согласно информации издания, правительство ФРГ согласилось участвовать в создаваемой Великобританией коалиции. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что силы бундесвера готовы отправиться в Ормузский пролив. Впрочем, такой шаг должен обязательно быть одобрен в бундестаге.
Пока неясно, будет ли операция проводиться от лица отдельных государств Евросоюза, или же от ЕС в целом. Также неизвестно, в чём конкретно будет выражаться участие немецких вооружённых сил. Как пишет Focus Online, подразумевается, что бундесвер будет помогать проводить разведку: это можно делать как с помощью самолётов, так и с помощью боевых кораблей.
По словам пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ, цель коалиции заключается в «готовности к любым неожиданностям при максимально сдержанном подходе к военным опциям».
На данный момент у бундесвера нет войск в регионе Персидского залива. Как отмечает издание, основным мотивом действий Германии и других европейских государств может быть нежелание доверять ситуацию в Ормузском проливе Вашингтону: они опасаются, что в противном случае конфликт может испытать ещё один виток напряжения.
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