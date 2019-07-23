CNN: Пентагон подумывает отправить в Ормузский пролив авианосец с истребителями

На фоне задержания Ираном в Ормузском проливе британского танкера США и Великобритания не только выступают в адрес Тегерана с новыми предупреждениями, но и собираются предпринять меры военного характера, передаёт CNN. Как отмечает канал, для прикрытия торгового судоходства Пентагон собирается отправить в Персидский залив истребительную авиацию, а также авианосец.

США и Великобритания не только выступили с новым предупреждением в адрес Ирана, но и собираются предпринять шаги военного характера. Градус напряжённости в отношениях повысился после того, как на прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции захватил британский нефтетанкер в Ормузском проливе. Учитывая, что торговые суда США будут двигаться через него и в дальнейшем, президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон готов ответить на любые угрозы со стороны Ирана, в том числе прикрыв корабли с воздуха истребителями и перебросив авианосец USS Abraham Lincoln в Персидский залив.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что британские корабли также перебрасываются в залив с целью защиты британского торгового судоходства. Всё это на фоне заявлений Трампа о том, что Иран нагло врёт, говоря, что он ликвидировал агентурную сеть ЦРУ. Подробности нам расскажет корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр.

Иранское государственное телевидение заявило, что Тегеран задержал 17 иранских граждан по подозрению в работе на ЦРУ. Более того, оно опубликовало фотографии якобы агентов ЦРУ под прикрытием, которые завербовали подозреваемых. CNN скрывает их лица. ЦРУ от комментариев по этому поводу отказалось, однако президент Трамп дал на это жёсткий ответ.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Сегодня я узнал об этой новости про ЦРУ. Это абсолютная неправда, это очередная ложь… Это религиозная страна с религиозными лидерами, однако они часто врут.

Тем временем, пока отношения с Ираном продолжают накаляться, шансы на дипломатическое урегулирование главнокомандующий оценивает довольно пессимистично.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Если честно, то мне всё меньше хочется заключать с Ираном какую-либо сделку… Посмотрим, что будет с Ираном.

Иран же ведёт полномасштабную информационную войну, в том числе и с самым близким союзником США — Великобританией. Он, в частности, опубликовал это, по всей видимости, постановочное видео с командой британского танкера Stena Impero, который в пятницу был захвачен Ираном. Команда, судя по всему, нервничает, а принять участие в съёмке их, скорее всего, заставили.

Кроме того, Иран опубликовал сенсационное видео, на котором иранский спецназ спускается на тросах на палубу танкера для его захвата. В Лондоне глава британского МИД сообщил парламенту, что военные уже предприняли определённые меры.

ДЖЕРЕМИ ХАНТ: С тяжёлым сердцем мы заявляем об установлении усиленного международного присутствия в проливе.

В ближайшие дни ожидается, что через Ормузский пролив пройдут несколько американских грузовых судов. Пентагон рассматривает вариант истребительного сопровождения, которое может гарантировать безопасность этих американских кораблей. При этом президент, который говорит о том, что не хочет войны, всё же выступил с угрозой.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы готовы к самому худшему сценарию, но мы готовы и к проявлению здравомыслия. Но мы весьма готовы.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Серьёзному испытанию режим безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе может подвергнуться уже очень скоро — если американские ВМС примут решение отправить в Персидский залив авианосец USS Abraham Lincoln.

Барбара Старр, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 июля 2019 года.