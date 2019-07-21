Daily Mirror: МИ-6 заподозрила Россию в причастности к захвату танкера в Иране

Британская разведка выдвинула версию, согласно которой Россия якобы принимала косвенное участие в захвате Ираном танкера, принадлежащего Великобритании. Как сообщает The Daily Mirror, иранские спецслужбы использовали поддельные GPS-сигналы, сгенерированные при помощи «российских технологий», чтобы заманить судно в свои территориальные воды.
Служба внешней разведки совместно с Центром правительственной связи Великобритании проверяется версию о фальшивых координатах, отправленных иранскими спецслужбами с помощью «российских шпионских технологий» для отклонения танкера Stena Impero от курса, пишет The Daily Mirror.
Судно было заключено под стражу в пятницу, а в субботу Корпус стражей Исламской революции опубликовал драматичное видео захвата: шесть солдат элитного отряда в масках с пулемётами наперевес спускаются по верёвке из зависшего над палубой вертолёта, вокруг танкера кружат моторные лодки. Тот факт, что всё действо попало на плёнку, а также «нахальные и уверенные» действия военных, заставляют предположить, что Тегеран организовал ловушку для британского корабля.
Как рассказал изданию в субботу источник в министерстве обороны, британский корабль Montrose бросился на помощь танкеру, однако опоздал на десять минут: если в момент отдачи приказа Stena Impero находился в водах Омана, то потом его заставили войти в иранские воды. Источники газеты в службе безопасности предполагают, что GPS-сигналы могли подделать иранские дроны, поэтому спецслужбы пытаются найти «технологические следы» произошедшего, а также проверяют, не перехватили ли западные самолёты-шпионы подозрительные сигналы.
Другой источник The Daily Mirror в «западных службах безопасности» сообщил, что «у России есть технологии для подделки GPS», которыми она могла поделиться с Ираном. Корпус стражей Исламской революции и российская разведка тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы. Предполагаемое участие России в инциденте, по мнению автора статьи, «возможно только при одобрении президента Путина». Согласно неназванному апрельскому докладу, на счету РФ уже 10 тыс. похожих случаев, в том числе вблизи аэропортов. Бывший глава британских ВМС потребовал организовать конвой для судов, проходящих через Персидский залив, и топить иранские корабли, если они попробуют напасть.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант настаивает, что танкер Stena Impero был захвачен в водах Омана, что «прямо нарушает международный закон». После субботнего совещания чрезвычайного правительственного комитета Хант заявил, что происшествие «поднимает серьёзные вопросы о безопасности» британских и международных морских перевозок в Ормузском проливе. Он также отметил, что в понедельник правительство примет «дальнейшие меры», продолжая искать способ снизить напряжённость в регионе.
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