CNN: вероятный компромисс между Великобританией и Ираном — обмен задержанными танкерами

Великобритания заявила, что хочет дипломатического решения в отношении задержанного Ираном британского танкера, однако пример американо-иранских трений доказывает, что ситуация может стать куда более опасной и нестабильной, сообщает CNN. По мнению корреспондента телеканала Мэтью Чанса, возможным компромиссом между Лондоном и Тегераном может стать обмен задержанными танкерами.

В Великобритании обсуждают дальнейшие действия против Ирана, после задержания нефтяного танкера, шедшего под британским флагом. Сообщается, что сегодня состоялось экстренное заседание по поводу безопасности международного мореплавания в Ормузском проливе, где состоялось задержание судна. Министр обороны Великобритании назвал задержание «незаконным» и «враждебным».

Иран утверждает, что танкер входил в пролив по неверной траектории, подвергая опасности другие суда. Я хочу обратиться к Мэтью Чансу, который сейчас присоединяется к нам из Абу-Даби. Итак, Мэтью, Великобритания предупредила о «серьёзных последствиях», но, вместе с тем, не выразила большого желания военного ответа. Раннее они заявляли, что хотят дипломатического решения. Что же в этом контексте означают «серьёзные последствия»?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Сложно сказать. Как вы правильно упомянули, англичане заявили, что хотят исключить любое военное решение, они хотят решить всё с помощью дипломатии. Первая дипломатическая попытка, в виде беседы двух министров иностранных дел не принесла ощутимых результатов. По сути, это были лишь несколько острых комментариев с обеих сторон.

По иронии судьбы, Великобритания является одной из стран-участниц иранской ядерной сделки, она резко выступала против одностороннего выхода США из этой сделки. И она пыталась искать способы сохранить торговые отношения между Ираном и его европейскими союзниками. Теперь этому процессу может быть нанесён урон.

Однако, когда мы говорим о «серьёзных последствиях», мы должны принимать во внимание контекст произошедшей ситуации. В Персидском заливе растёт напряжение — да, Великобритания говорит, что хочет дипломатического решения — но мы уже видели, как резко возросли трения между Ираном и США, вылившиеся в обоюдное уничтожение дронов, атаки на танкеры в Персидском заливе, вину за которые США возложили на Иран. Поэтому складывается ощущение, что Великобританию затягивает в эскалацию напряжённости между Ираном и США, демонстрирующую, как подобный инцидент может превратиться в нечто куда более опасное и нестабильное.

И, очевидно, сейчас для Великобритании не самое простое время, поскольку в среду Тереза Мэй оставит свой пост, и у страны будет новый премьер. Но насколько просто будет достигнуть соглашения, по которому обе страны получат назад свои танкеры?

МЭТЬЮ ЧАНС: Я думаю, что, вероятно, это и является намерением Ирана, и в итоге, судя по всему, британская сторона согласится на такой исход, в случае если ей не останется ничего другого. Задержание британского танкера предоставило Ирану козырь в переговорах. Они обещали возмездие за захват своего танкера британскими властями, произошедшее в начале текущего месяца. Экипаж танкера обвиняется в том, что он перевозил нефть в Сирию, нарушая европейские санкции. Иран обещал ответные меры и предпринял их: осуществив захват британского танкера, он подразумевает возможность его использования в переговорах, с формулировкой «вы отдаёте нам наш танкер, мы отдаём вам ваш».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир: 20 июля, 2019 года