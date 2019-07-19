CNN: Вашингтон пресёк «провокацию», уничтожив иранский беспилотник

Корабль ВМС США «Боксер», направленный в Ормузский пролив для обеспечения защиты судоходства, по пути уничтожил сблизившийся с ним на опасное расстояние иранский беспилотник, сообщает CNN. Как подчёркивает побывавший на борту корабля корреспондент канала Сэм Кайли, хотя ясно, что появление у его побережья крупного американского десантного корабля Тегеран воспримет негативно, действия Ирана в данном случае были явной «провокацией».

Напряжённость в Персидском заливе и так высока — а теперь США заявили, что уничтожили иранский беспилотник. Иран, впрочем, в этом сомневается.

По данным СМИ, произошёл инцидент в том же районе, где месяц назад Иран сбил американский беспилотник. Американские официальные лица говорят, что беспилотник угрожал боевому кораблю ВМС США — он приблизился на расстояние менее 1000 метров к американскому судну «Боксер», проходившему Ормузский пролив. Утверждается, что, когда беспилотник не отреагировал на приказ прекратить сближение, команда корабля уничтожила его при помощи высокотехнологичного оборудования для создания помех.

Однако министр иностранных дел Ирана на пресс-конференции в ООН преуменьшил значение заявлений Вашингтона, отметив, что иранское правительство не располагает никакой информацией о том, что был уничтожен один из его беспилотников.

Американские корабли вот уже некоторое время патрулируют Персидский залив в связи с происходящими в последнее время нападениями на торговые корабли. На борту корабля «Боксер» — ещё до того, как он вошёл в Ормузский пролив, — побывал корреспондент CNN Сэм Кайли. Представляем вам его репортаж.

Здесь сплошная рутина — но ситуация может внезапно измениться. Экспедиционные силы Корпуса морской пехоты США остаются в боеготовности, а мировые лидеры тем временем бьются над сложнейшим вопросом: что делать с Ираном?

В центре событий — корабль ВМС США «Боксер», который находится на пути к и так неспокойному Ормузскому проливу. Когда корабль добрался до пролива, президент США поведал, что «Боксер» сбил иранский беспилотник.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: «Боксер» предпринял оборонительные меры против иранского беспилотника, который подошёл к нему на очень близкое расстояние — примерно тысячу ярдов, — игнорируя при этом многочисленные требования прекратить сближение и угрожая безопасности корабля и его команды. Беспилотник был незамедлительно уничтожен.

США обвиняют Иран в организации нападений на шесть нефтяных танкеров с применением мин в этом регионе в нынешнем году. Иран свою причастность отрицает, но при этом разгневан решением США выйти из сделки, подразумевавшей снятие санкций против Тегерана в обмен на приостановление его ядерной программы. В июне президент Трамп отменил подготовленные авиаудары в ответ на уничтожение Ираном в небе над Ормузским проливом американского беспилотника.

СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: С технической точки зрения, «Боксер» представляет собой универсальный десантный корабль. На деле это означает, что корабль является авианосцем, доверху набитым морскими пехотинцами, и при помощи него США могут демонстрировать реальную силу, реальную мощь, что сейчас в регионе воспринимается как недвусмысленный сигнал.

Ну а «рутинная командировка» с целью защитить проходящие через пролив торговые пути, в ходе которой корабль такого размера — а на нём находятся 1500 морпехов — подойдёт к побережью Ирана на расстояние визуального наблюдения, в Тегеране будет неизбежно воспринята как провокационный шаг. Тем не менее Иран, подведя свой беспилотник так близко, определённо пытался обострить напряжённость, и этот шаг угрожал обернуться катастрофой, если бы пролилась кровь.

СЭМ КАЙЛИ: Когда выполняются операции подобного рода, есть опасность, что небольшая ошибка приведёт к стратегическим последствиям, ведь так?

БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МЭТЬЮ Г. ТРОЛЛИНГЕР, командир боевой группы 51/5: Точно так. Вся подготовка, всё обучение, которое мы проходим, имеют единственную цель — этого избежать.

Лидеры Ирана утверждают, что хотят сохранить «ядерную сделку», и желают, чтобы США отменили вредящие его экономике санкции. Они воспринимают присутствие США здесь как потенциально опасное.

МОХАММАД-ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дел Ирана: США вмешиваются в ситуацию для того, чтобы сделать эти воды небезопасными для Ирана. Но эти воды нельзя сделать небезопасными для одной страны и при этом безопасными для остальных. Нельзя просто игнорировать потенциал для катастрофы, но чтобы её избежать, нужно работать всем.

«Боксер» и его флотилия пересекли пролив без каких-либо дальнейших происшествий — за ситуацией сверху следила его эскадрилья. Прозвище эскадрильи — «Дурной глаз» — по чистому совпадению отражает то, как сейчас видят друг друга Иран и США.

Сэм Кайли, CNN, на борту корабля ВМС США «Боксер».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 июля 2019 года.