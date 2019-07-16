Hill: катастрофа, от которой выиграет лишь Россия — эксперты представили сценарий войны США с Ираном

Хотя США в случае конфликта с Ираном быстро разгромят его вооружённые силы, война обернётся для Америки и её нынешнего руководства катастрофическими последствиями, считают экс-замдиректора ЦРУ Майкл Морелл и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Уинфилд. Согласно представленному экспертами на страницах The Hill сценарию конфликта, США в результате войны потерпят серьёзный экономический и репутационный ущерб, а Иран — всё-таки обзаведётся ядерным оружием. Реальным же экономическим победителем из этой войны выйдет только Москва.

Несмотря на то что вооружённое столкновение между США и Ираном, как об этом говорил президент США Дональд Трамп, будет стремительным и закончится с военной точки зрения полной победой США, подобный конфликт нанесёт «катастрофический» урон как краткосрочным, так и долгосрочным интересам Вашингтона, убеждены бывший замдиректора ЦРУ Майкл Морелл и бывший зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов США и отставной адмирал Джеймс Уинфилд. Как пишут Морелл и Уинфилд в своей статье на страницах The Hill, хотя, судя по всему, в открытом противостоянии не заинтересованы ни Вашингтон, ни Тегеран, вероятность войны в настоящий момент так высока, как не было ещё с 2011 года, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изъявлял намерение нанести массированный удар по объектам иранской ядерной программы.

Чтобы обрисовать возможные последствия американо-иранской войны, авторы представили читателям The Hill «пусть и вымышленный», но всё же возможный сценарий такого конфликта.

Как полагают Морелл и Уинфилд, столкновение между Вашингтоном и Тегераном стало бы «войной «давай по-быстрому» — то есть без многомесячного наращивания Америкой своего присутствия в регионе, что подразумевает, что Вашингтону пришлось бы вести бой при помощи тех сил и средств, которые уже размещены на месте. При этом первым шагом к конфликту, по мнению экспертов, скорее всего стала бы провокация с иранской стороны, на которую последовал бы ответ американцев.

По представленному авторами сценарию, война начинается с объявления Ираном — заинтересованным в том, чтобы добиться ослабления действующих в его отношении санкций через демонстрацию своей возможности влиять на мировую экономику, контролируя Ормузский пролив, — о закрытии пролива для всех судов. Сразу после этого десятки быстроходных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начинают патрулировать пролив, разыскивая так и не покинувшие его корабли. Обнаружив несколько нефтяных танкеров, они организуют ограниченные нападения на них — и один из кораблей захватывают, арестовывая его команду. Приводятся в действие иранские ракетные установки, многие из которых расположены в пещерах и бункерах вдоль пролива, — однако запускается лишь одна ракета, которая попадает по ещё одному коммерческому танкеру; команда покидает корабль и тоже попадает в руки иранцев. Иранские катера также начинают минировать пролив, и хотя несколько из них уничтожают американские самолёты, вылетевшие с расположенного вне Персидского залива авианосца, остальные всё же успевают установить весь свой запас мин. В результате действий Ирана тарифы на страхование кораблей, отправляющихся в регион, резко возрастают, и торговые суда в него наведываться прекращают.

Тем временем иранские ракетные катера классов «Ла Комбатант» и «Хоудун» выходят из портов в северной и южной части Персидского залива, начиная охоту на американские корабли, продолжают авторы. Несмотря на то что большая часть американских сил уже уведена в безопасные воды на противоположной стороне залива, а американским пилотам удаётся разыскать и потопить часть иранских катеров, тем всё же удаётся выпустить в направлении кораблей ВМС США несколько ракет, которые, впрочем, тут же сбивают корабельные системы ПВО. Тем не менее большая группировка иранских катеров натыкается на американский ракетный эсминец и немедленно вступает с ним в бой; большинство из них уничтожаются, но один запускает торпеду, которая наносит эсминцу серьёзные повреждения.

Когда Катар отказывается по требованию Ирана закрывать для американских самолётов доступ к базе Аль-Удейд, Тегеран наносит по ней массированный ракетный удар, говорится в сценарии Морелла и Уинфилда. Американские комплексы ПВО отражают львиную долю ракет, однако некоторые всё-таки прорывают оборону, но наносят лишь ограниченный урон. Иран также бьёт балистическими ракетами по штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Бахрейне и другим американским военным объектам в регионе — с аналогичным результатом.

США в ответ наносят удар по всем известным иранским объектам ПВО и командно-административным пунктам вдоль побережья Персидского залива, применяя ракеты «Томагавк» и другие вооружения, пишут авторы. Американцы также уничтожают склады хранения морских мин, две иранские подлодки проекта «Палтус» российского производства и ряд военных аэродромов как в пределах залива, так и вне него. Ещё одна, уцелевшая было подлодка «Палтус» успевает выйти из порта, но быстро обнаруживается американскими подводниками и также уничтожается.

Выведя из строя региональную систему ПВО Ирана, США начинают наносить систематические удары по всем известным им силам и средствам КСИР в регионе при помощи авиации как морского, так и наземного базирования, повествуют Морелл и Уинфилд. Целями становятся ракетные установки, корабли, катера, командно-административные пункты, военные самолёты и объекты логистики; иранские силы тают на глазах. В ответ Тегеран применяет ракеты средней дальности, атакуя объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре — и, когда США начинают бить ещё и по местам базирования этих ракет, география конфликта начинает расширяться.

Далее в конфликт вступают «марионетки» Ирана в Ираке и Афганистане, которые атакуют базы и дипломатические представительства США при помощи ракет и террористов-смертников, пишут эксперты. Ливанская «Хезболла» не уступает требованиям Ирана и не начинает атаку на Израиль, не желая войны, в результате которой она потеряет большую часть своих сил — но зато организация проводит против американских и израильских целей по всему миру серию спланированных заранее терактов, не беря на себя ответственность за них. Два подобных теракта на американской территории предотвращает ФБР в сотрудничестве с разведывательными структурами.

Конфликт продолжает разрастаться, и Иран инициирует хакерские атаки против ключевых объектов финансовой инфраструктуры США, включая интернет-банкинг, банкоматы и сети обслуживания кредитных карт; часть атак оказываются успешными, но большинство предотвращены — дают о себе знать вложения, которые сделал финансовый сектор в компьютерную безопасность, говорится в сценарии. Иранские хакеры также атакуют и объекты американской энергосети, но несмотря на определённую успешность этих посягательств, их быстро предотвращают при помощи физических систем аварийного управления.

В результате конфликта цены на нефть устремляются ввысь, превышая $250 за баррель, а финансовые рынки по всему миру начинают падение, пишут авторы. По предложению Китая Россия и Европейский союз созывают экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы начать переговоры о прекращении огня, — и хотя Иран сразу же выступает в поддержку этого шага, поскольку уже потерял значительную часть своих вооружённых сил и «ощущает, что находится в позиции морального превосходства», США накладывают на инициативу вето. Тем не менее плачевное состояние финансовых рынков и сильнейшее дипломатическое давление вынуждают Вашингтон быстро заключить перемирие «за кулисами» благодаря посредничеству Омана.

В конечном счёте конфликт действительно оказывается недолгим — он продлился лишь четыре дня, подытоживают Морелл и Уинфилд. Несмотря на то что Иран разгромлен, всех своих целей не достигла ни одна из сторон. Из-за того что нефтяная инфраструктура в регионе в значительной степени разрушена, цена на чёрное золото стабилизируется на отметке больше $150 за баррель, и Россия, нарастив добычу, «выходит главным экономическим победителем».

Между тем, мировая экономика, которая и до войны демонстрировала признаки ослабления, скатывается в полноценный кризис, пишут авторы. Внутриполитический раскол в США продолжает углубляться, поскольку представители двух главных партий возлагают ответственность за конфликт друг на друга. Со временем экономические последствия войны доходят до центральных американских штатов — и Дональд Трамп в итоге терпит поражение на выборах 2020 года.

Авторитет США в мире сильно падает — хотя первый выстрел сделал Иран, даже ближайшие союзники Вашингтона возмущены тем, что он сам подготовил почву для конфликта и его последующего разрастания, говорится в сценарии. Мнение о том, что Америка слишком быстро прибегает к военной силе, закрепляется в мире так сильно, как не было со времён войны в Ираке. США уступают большую часть своего экономического влияния Китаю, который позиционирует себя как «источник стабильности в мире», а большинство членов «Большой двадцатки» начинают сообща принимать к меры к дальнейшему снижению зависимости от доллара как мировой резервной валюты, стремясь не допустить повторения ситуации, когда односторонние санкции Вашингтона определяют их внешнюю политику.

В Иране последствием конфликта становится сплочение общества вокруг наиболее радикальных политических сил и серьёзнейшее ослабление умеренных движений, в завершение отмечают Морелл и Уинфилд. В итоге политику начинают определять сторонники жёсткого курса, ранее выступавшие против «ядерной сделки», и иранские власти принимают решение в кратчайшие сроки, используя неизвестные Вашингтону и его союзникам объекты для обогащения урана, создать ядерное оружие, чтобы «больше никогда не допустить подобного нападения на страну». «В 2022 году в мире засекают последствия ядерных испытаний, источник которых расположен в далёкой иранской пустыне Деште-Кевир…», — гласит последнее предложение сценария.