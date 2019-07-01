NI: Трамп спровоцирует войну с Ираном, если не откажется от жёсткого курса

Курс администрации Дональда Трампа на создание «максимального давления» на Иран провалился — он не только не смог заставить Тегеран заключить с Вашингтоном новую «ядерную сделку» на условиях последнего, но и провоцирует иранцев на жёсткую реакцию, которая может вылиться в региональный вооружённый конфликт, считает журналист The National Interest Пол Пиллар. По мнению автора, если Трамп действительно не хочет войны, ему придётся найти новый подход к Тегерану.

Заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу недавнего инцидента с танкерами в Оманском заливе вызывает множество вопросов — Помпео не только «почти автоматически» назначил ответственным за повреждение танкеров Иран, невзирая на отсутствие внятных доказательств, но и отметил — пытаясь подтвердить свои слова — что инцидент имел много общего с «аналогичным нападением Ирана на суда», имея в виду майские события, когда небольшие повреждения получили четыре танкера у берегов ОАЭ, хотя и тогда вину Ирана было невозможно доказать на все сто, хоть Вашингтон, как и в данном случае, и возложил вину на Тегеран, пишет внештатный редактор журнала The National Interest Пол Р. Пиллар. Кроме того, продолжает журналист, Помпео также подчёркивал, что «ни у одной из действующих в том регионе марионеточных группировок просто нет ни ресурсов, ни навыков», чтобы совершить настолько сложную операцию — зачем-то упустив из виду, что помимо подобных группировок в регионе также действуют и государства, некоторые из которых очень заинтересованы в том, чтобы усилить напряжённость между Ираном и США.



Впрочем, несмотря на такие доводы, Вашингтон всё же решил, что главным подозреваемым в саботаже должен стать именно Тегеран, и хотя с уверенностью заявлять об этом до сих пор нельзя, это действительно не исключено, признаёт Пиллар. Однако если предположить — как того и добивается администрация Трампа — что за нападением действительно стоит Иран, становится непонятно, почему Помпео в своём выступлении дважды назвал его действия «ничем не спровоцированными», подчёркивает автор.



«Ничем не спровоцированными? Администрация Трампа больше года назад полностью отказалась от обязательств США по Совместному всеобъемлющему плану действий — многостороннему соглашению, ограничившему иранскую ядерную программу и закрывшему все возможные пути к получению страной ядерного оружия. В тех пор администрация успела развязать против Ирана экономическую войну, несмотря на то, что Иран на протяжении целого года продолжал соблюдать свои обязательства по СВПД, — напоминает Пиллар. — Она накладывала на Тегеран санкцию за санкцией, упорно стараясь подорвать иранскую экономику, испортить жизнь простым иранцам и ослабить Иран настолько, насколько это возможно. Она давила на другие страны по всему миру, добиваясь, чтобы они не вели с Ираном никаких дел. При этом, всю эту кампанию администрация сопровождала безграничными проявлениями враждебности, угрозами нанести по стране военный удар и бряцанием оружием, включая наращивание военного присутствия у самых иранских рубежей. Если всё это нельзя назвать провокацией в адрес Ирана, то это слово, видимо, полностью утратило своё значение».



Нынешний рост напряжённости, включая в том числе и инциденты с нефтяными танкерами, стал прямым и вполне ожидаемым результатом провального курса администрации Трампа на создание «максимального давления», убеждён Пиллар. По мысли журналиста, хотя в США и не любят соглашаться с иранскими лидерами, их доводы о том, что их страна никогда не использовала свои вооружённые силы для совершения актов агрессии против соседей по региону, не так просто опровергнуть — тем паче, что все серьёзные силовые шаги Ирана в новейшей истории были реакцией на давление в той или иной форме: так, иранцы «свирепо сражались» с Ираком после его вторжения в страну, стали оказывать помощь хуситам в Йемене после того, как бомбовые удары по их позициям со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ превратили йеменский кризис в гуманитарную катастрофу, и оказали помощь Ираку и Сирии после того, как правительства этих стран оказались под ударом различных повстанческих группировок. Таким образом, можно ожидать, что когда на него будут пытаться давить США, Тегеран также будет отвечать ударом на удар, а не отмалчиваться, как предсказывали некоторые, рассуждает автор.



Если президент Трамп и в самом деле не хочет войны с Ираном, ему придётся понять, что дипломатия не сводится к ситуации, когда «одна сторона требует, а другая — подчиняется», полагает Пиллар. Также господину Трампу нужно осознать, что курс на «максимальное давлении» не только не привёл к заключению новой ядерной сделки, но и уничтожил «одно из самых серьёзных достижений в области нераспространения ядерного оружия последних лет», а теперь ещё и провоцирует такую реакцию, которая делает вероятность войны в регионе гораздо более высокой, чем раньше, предупреждает в заключение журналист.