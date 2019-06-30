SvD: с Болтоном под боком Трамп рискует вновь наступить на «иракские грабли»

Президент США Дональд Трамп уверен, что в случае войны с Ираном продлится она недолго, и в этом мнении его поддерживает один из архитекторов иракской кампании советник по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Svenska Dagbladet. Однако, как отмечает издание, именно война в Ираке, которая привела к многочисленным жертвам, показала, что обещание быстро закончить войну выполнить весьма непросто — и, возможно, Трампу придётся усвоить этот урок на собственном опыте.

Говорят, что история всегда повторяется, и если ещё кто-то не бьёт в набат по поводу иранской стратегии США, то им давно пора этим заняться, пишет Svenska Dagbladet.

В среду президент США Дональд Трамп дал интервью Fox Business, в ходе которого американский лидер сообщил, что он не хочет войны с Ираном, выразив, однако, уверенность в том, что если она всё-таки начнётся, то она закончится достаточно быстро.

«Быстро перемотайте время на 16 лет назад — в 2003 год, до вторжения в Ирак. Тогда президент Джордж Буш — младший указывал на необходимость короткой войны ради ликвидации иракского оружия массового поражения. Несмотря на то что инспекторы ООН утверждали, что Ирак выполнил все свои обязательства, это не сыграло никакой роли», — напоминает газета.

Как известно теперь, война оказалась совсем не короткой. В этом затяжном конфликте приняли участие сотни тысяч американских солдат. Около 10 тыс. из них погибли или были ранены.

Ныне мир выглядит совсем иначе, а одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было положить конец долгосрочным войнам. Однако его риторика напоминает заявления Буша перед войной в Ираке. Общий знаменатель между ними — это советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон.

«Хотя он и поседел, в остальном он всё такой же: усы, очки, тот же пробор. Без изменений остались также его взгляды», — отмечает Svenska Dagbladet.

В 2001 году Болтон занял пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями. С первой же секунды в должности он начал продвигать тезис о том, что Ирак располагает крупными секретными запасами биологического оружия. Впоследствии это стало самым весомым аргументом в пользу иракской кампании. «Проблема была лишь в том, что это было неправдой», — отмечает издание.

Вместе с вице-президентом Ричардом Чейни Болтон настаивал на том, что после победы над Ираком США должны напасть и на Иран — чтобы положить конец предполагаемой ядерной программе.

В 2004 году Болтон передал МАГАТЭ спутниковые снимки, на которых якобы были отмечены несколько мест, где Иран проводил ядерные испытания. После ряда инспекций МАГАТЭ констатировала, что это не так. Затем Болтон занял пост постпреда США при ООН, однако на протяжении многих лет он продолжал утверждать, что единственный способ «остановить иранскую бомбу — это разбомбить Иран».

По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, действия Болтона привели к тому, что понять стратегию США оказалось легко: она, по его мнению, состоит в том, чтобы разорвать иранскую сделку, вновь ввести жёсткие санкции, начать конфронтацию с Ираном и вести с ним диалог — но только на словах.

Подобная «двойная игра» и слабые доказательства США в деле о взрывах на нефтяных танкерах и сбитом беспилотнике над международными водами беспокоят союзников и партнёров Вашингтона.

Например, в среду глава МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид аль-Нахайян заявил, что ни одну страну нельзя обвинить в атаке на танкеры в Ормузском проливе. В частности, он указал на необходимость наличия «чётких и убедительных доказательств» даже несмотря на то, что США сразу же обвинили в инциденте Иран.

В тот же день американские СМИ сообщили, что Франция (член НАТО) не собирается примыкать к какой бы то ни было антииранской коалиции, а также не видит никаких знаков заинтересованности Вашингтона в диалоге с Ираном.

Ещё одной неудачей для США стала поездка Болтона в Иерусалим, целью которой было убедить Россию порвать с Ираном и помочь убрать иранские войска из Сирии. Однако успехом эта затея не увенчалась. Напротив, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Тегеран остаётся союзником Москвы.

Кроме того, со ссылкой на данные Министерства обороны Патрушев сообщил, что беспилотник, который по версии США был сбит над международными водами, на самом деле находился в иранском воздушном пространстве, поддержав таким образом иранскую версию событий.

Когда в начале года американская армия представила обширное исследование войны в Ираке, в предисловии к нему генерал Марк Майли написал следующее: «На нас лежит моральный и профессиональный долг на основании прошлого делать соответствующие выводы».

«По его словам, один из важнейших уроков заключается в том, что обещание быстро закончить войну зачастую сложно выполнить. Если всё пойдёт наперекосяк, именно такой горький урок предстоит на собственном опыте выучить Дональду Трампу», — предостерегает шведская газета.