Болтон: Иран — главный источник проблем на Ближнем Востоке

Вашингтон не стремится к вооружённому конфликту с Тегераном, а всего лишь хочет заключить с ним новую ядерную сделку. Об этом в интервью The Daily Telegraph рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Он также добавил, что Иран совершит «очень глупую ошибку», если усомнится в решимости США, которые сосредоточили значительные силы в Персидском заливе.

Брексит даёт Великобритании шанс стать «сильной и независимой страной». Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«США предпочитают, чтобы Британия последовала тем курсом, за которой выступили люди, и покинула ЕС. Это служит уроком для каждого о триумфе демократии», — заявил политик.

«Вновь став отдельной нацией», Соединённое Королевство сможет значительно увеличить своё «позитивное влияние на остальной мир». Более того, выход страны из Евросоюза сделает НАТО «более эффективным», предположил Болтон.

По его словам, у Вашингтона и Лондона «очень крепкие отношения», особенно в военной сфере. «С нашей точки зрения, Британия — это не просто европейская держава. Британия —это мировая держава», — подчеркнул советник американского президента.

Он отметил, что для создания ещё более тесных связей между США и Соединённым Королевством необходимо, чтобы преемник британского премьер-министра Терезы Мэй завершил брексит и заключил новое торговое соглашение с Вашингтоном.

«Президент желает всего наилучшего Британии в этом процессе по выходу из Евросоюза. Он хочет заключить сделку с Британией, в результате которой наши страны станут богаче, а Британия освободится от нормативных ограничений, с которыми она сталкивается в ЕС», — пояснил Болтон.

Он также предположил, что скорое празднование годовщины высадки союзников в Нормандии должно напомнить о важности трансатлантического союза в защите общих демократических ценностей США и их европейских союзников. Поэтому Болтон, как и его шеф, настаивают, на том, чтобы Великобритания поддерживала боеспособность своих Вооружённых сил.

«Было бы ошибкой говорить, что мы миновали конец истории, о чём заявляли некоторые в конце холодной войны. Мы надеялись, что это может быть так, но это оказалось неправдой. И мы должны осознать, что представляет собой реальный мир, в котором мы живём. И существуют несколько мест, в которых мы рассчитываем на более заметное участие Британии. Важно, чтобы Британия сохраняла свою военную мощь», — отметил политик.

Кроме того, Болтон призвал развивать сотрудничество союзников по НАТО, чтобы сопротивляться «попыткам Москвы подорвать западный альянс»: «Нам с нашими европейскими партнёрами необходима более последовательная политика в отношении в России».

В настоящий момент главная забота советника — это Иран и последствия, к которым привело решение администрации Трампа выйти из ядерной сделки с Тегераном, заключённой президентом Бараком Обамой в 2015 году.

«При администрации Обамы Иран думал, что держит нас на крючке. Поэтому иранцы перестали нас бояться. Теперь им нужно беспокоиться, что если они что-либо предпримут, то за это придётся платить», — предупредил Болтон.

Издание обращает внимание, что в последние несколько недель Вашингтон значительно увеличил военное присутствие в Персидском заливе. Среди прочего США развернули в регионе авианосную ударную группу и тактические бомбардировщики B-52 после сообщений разведки, что Тегеран планирует атаку на американцев и их союзников.

«Президент дал ясно понять, что мы готовы вести переговоры по ядерному вопросу. Но мы не собираемся мириться с тем, что Иран грозит ограничить доступ к Ормузскому проливу или угрожает интересам наших союзников», — объяснил Болтон.

«Мы предприняли военные меры не потому, что мы стремимся к конфликту, а как раз потому, что мы хотим его избежать. Мы хотим создать структуры сдерживания, которые убедят Иран, что следовать подобным курсом будет опасно. Со стороны Ирана было бы очень глупой ошибкой сомневаться в нашей решимости», — отметил политик.

Болтон также отмахнулся от утверждений некоторых критиков, в первую очередь из европейских стран, что ограничительные меры США против Ирана не выполнят свою задачу: «Все говорили, что санкции не сработают, но мы показали, что можем справиться самостоятельно… санкции работают. Иранская экономика на грани коллапса. У стран был выбор: вести бизнес с Ираном или США. И они выбрали США».

Советник Белого дома настаивает, что американские власти не добиваются «смены режима» в Тегеране, а хотят заключить с ним новую сделку. «Нам не нужна война с Ираном. Но, если вы взгляните на главный источник проблем на Ближнем Востоке сегодня, то им окажется Иран», — убеждён Болтон.

Неудивительно, что благодаря своей твердой позиции по различным вопросам национальной безопасности — от Северной Кореи до усиления Китай, — Болтон обзавёлся большим количеством критиков. Многие из них часто прибегают к личным оскорблениям в попытке дискредитировать советника. К примеру, северокорейские СМИ называли Болтона «человеческой ошибкой», а американские СМИ регулярно сообщают, что он вот-вот получит отставку из-за своих спорных взглядов, утверждает издание.

Но сам Болтон относится к этим попыткам опорочить его философски. «Если вы соглашаетесь со всеми постоянно, значит живёте в стране фантазий», — заявил советник, подразумевая борьбу за внешнеполитическое влияние в Вашингтоне.

Точно также он игнорирует личные оскорбления со стороны представителей Тегерана, считая это пропагандисткой кампанией. «Мне нравится старая среднеазиатская поговорка: собака лает, караван идёт. Мне всё равно, что они говорят», — признался Болтон.