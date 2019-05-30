Der Spiegel: «рупор» Трампа в Персидском заливе ведёт опасную игру на грани войны

Cпецпосланник США по Ирану Брайан Хук — это «маленький рупор» и «преданный исполнитель» главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. В отношении Тегерана дипломат проводит жёсткую политику устрашения, которая может привести к эскалации насилия в регионе и даже войне. При этом он ещё и открыто угрожает европейским предприятиям, которые решатся пойти против санкций США, отмечает немецкое издание.

Брайан Хук — спецпосланник США по Ирану и главный дипломат американского президента Дональда Трампа в Персидском заливе, пишет Der Spiegel. У него непростая задача. С одной стороны, он должен агитировать за политику «максимального давления» на Тегеран. С другой — не допустить новой войны на Ближнем Востоке. «Другие бы на его месте сломались, но Хук, похоже, напротив с каждым днём становится всё радостнее», отмечает немецкое издание.

По его словам, агрессия в конфликте с Тегераном исходит не со стороны Вашингтона: «Мы не хотим военного конфликта, но готовы нанести ответный удар. Всё зависит от Ирана». «После того как мы вышли из ядерного соглашения, мы вернули себе дипломатическую свободу, чтобы адекватно реагировать на угрозу со стороны Тегерана», — объяснил Хук.

Картину того, что происходит на Ближнем Востоке, он рисует исключительно в чёрно-белых тонах, продолжает издание. Для него Иран — единственный «агрессор». При этом он ни слова не говорит о политике Саудовской Аравии, которая также способствует дестабилизации ситуации в регионе. Хук утверждает, что в прошлом году США хотели заключить новое ядерное соглашение, но «европейские правительства были к этому не готовы». По его мнению, в сложившейся ситуации виноваты не только те, кто сидят в Тегеране, но и в Лондоне, Париже, а также Берлине.

На поверхности новая внешняя политика США может показаться вежливой, но под нею лежит холодная непреклонность в отношениях с бывшими союзниками, пишет Der Spiegel. И в этом отношении Брайан Хук — типичный «дипломат эпохи Трампа». Он работает посредником между «нетерпеливым, ни в чём не разбирающимся президентом и остальным миром».

Внешняя политика Трампа в основном состоит из «импульсивных жестов мачо», которые объединяет только одно — желание любой ценой победить. Венесуэле он открыто угрожает военным вторжением, Северной Корее — ядерным уничтожением. А в конфликте с Ираном отправил в Персидский залив авианосец. Однако до сих пор эти демонстрации не принесли успехов: в Венесуэле глава государства Николас Мадуро остался у власти, в Иране, похоже, также не предвидится переворота, а Северная Корея так и не избавилась от ядерного оружия.

Брайан Хук и другие спецпосланники — своего рода «маленькие рупоры» президента и в то же время его «преданные исполнители». При этом как только Трамп теряет интерес к какому-нибудь конфликту или понимает, что быстрых успехов добиться не удастся, дипломаты тут же исчезают из общественного дискурса. И всё же они ведут опасную игру. Хук проводит жёсткую политику устрашения, которая может привести к эскалации насилия. Санкции США привели к обострению ситуации в Персидском заливе. Из-за неверной интерпретации намерений другой стороны может начаться война, предостерегает издание.

Проблему усугубляет и то, что в Белом доме сидит человек, который не интересуется дипломатией. Хук говорит: «Наша главная цель — договориться о новом, улучшенном, масштабном соглашении, которое заменит ядерную сделку». Он утверждает, что США не заинтересованы в смене режима в Тегеране. Они всего лишь хотят изменить вектор внешней политики Ирана. «Это звучит намного мягче, чем слова Болтона (помощник президента США по национальной безопасности. — ИноТВ), который считает бомбы убедительнее долгих переговоров».

В Вашингтоне также считают, что в конфликте с Ираном Европа не очень-то помогает США. В начале года ЕС объявил о создании финансового механизма под названием INSTEX, который позволит европейским компаниям обходить американские санкции в сделках с Ираном. В Белом доме это расценили как открытое объявление войны. Впрочем, Хук сомневается, что этот механизм будет действительно создан, ведь для этого «Иран должен быть таким же прозрачным, как и Европа». И даже если INSTEX появится, американский дипломат убеждён, что желающих воспользоваться этим механизмом будет немного. «Мы думаем, что ни одна европейская страна не предпочтёт торговлю с Ираном торговле с США». Звучит как угроза европейским предприятиям, которые решат воспротивиться планам Трампа, отмечает издание. «Именно такой смысл в эти слова и вкладывается», — заключает Der Spiegel.