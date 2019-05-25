CNN: отправка 1500 американских военных на Ближний Восток— ожидаемый шаг администрации Трампа

Президент США Дональд Трамп вполне ожидаемо объявил об отправке на Ближний Восток пополнения — 1500 американских военных, сообщает CNN. Вашингтон заявляет, что эти силы помогут в сдерживании иранской угрозы.

Новость о поставках вооружений (в ОАЭ и Саудовскую Аравию. — ИноТВ) появилась в тот же самый день, когда Трамп объявил об отправке дополнительных 1500 военных на Ближний Восток. Их задача — помочь союзникам США сдерживать Иран и, если потребуется, обеспечить защиту от него. В будущем пополнении будет много инженеров, которые займутся технической поддержкой ракетных комплексов Patriot и разведывательных самолётов, также направляемых в этот регион.

Между тем Пентагон заявил, что Корпус стражей иранской революции несёт ответственность за осуществлённые ранее в этом месяце нападения на четыре танкера в порту Объединённых Арабских Эмиратов. Однако до сих пор США публично не предоставили никаких доказательств растущей иранской угрозы.

Давайте более детально рассмотрим это развитие событий. С подробностями из Пентагона Барбара Старр.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN: Администрация Трампа сделала ожидаемое заявление. Она отправляет около 1500 военных на Ближний Восток, чтобы оказать помощь в сдерживании (Ирана. — ИноТВ) и защите американских сил в противостоянии, как она заявляет, со все ещё серьёзной иранской угрозой. Будут отправлены истребители, дополнительные ракеты Patriot, а также разведывательные самолёты и самолёты наблюдения. Их цель — следить за Ираном и дать отпор в том случае, если он соберётся нанести удар.

Прямо сейчас США пристально наблюдают за происходящим и заявляют, что возможность агрессии со стороны Ирана никуда не исчезла. В отслеживаемых разговорах между официальными лицами всё ещё звучат призывы к возможному планированию атак на американские силы в регионе.

По этой причине исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан и генерал Джозеф Данфорд, председатель Комитета начальников штабов, отправились к президенту в Белый дом, чтобы рассказать ему об этом. И они получили от него добро на данное развёртывание сил.

По факту, ему даже не надо было ничего одобрять, но они хотели быть уверенны в том, что президент точно ознакомлен с точкой зрения Пентагона на ситуацию с Ираном. И дверь ещё не закрыта. Если угроза останется, то в регионе могут быть развёрнуты дополнительные силы.

Барбара Старр, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 мая 2019 года.