WSJ: на Ближнем Востоке будет больше американских войск и американского оружия

Администрация Дональда Трампа собирается отправить на Ближний Восток ещё несколько тысяч военнослужащих и вложить миллиарды долларов в поставки оружия союзникам в регионе. Как отмечает The Wall Street Journal, конгресс выступает против продажи оружия Саудовской Аравии, однако Трамп намерен воспользоваться лазейкой, которая позволит решить этот вопрос без участия американских законодателей.

Администрация Дональда Трампа планирует отправить ещё несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток, а также приближается к решению вложить миллиарды долларов в оружие для союзников в регионе, сообщает The Wall Street Journal.

Высокопоставленные представители Пентагона и Белого дома на встрече в четверг договорились о первоначальной отправке в регион ещё до 3 тыс. военнослужащих дополнительно. Также ведутся обсуждения по поводу увеличения контингента для поддержки подводных лодок, самолётов, беспилотников и противоракетных батарей.

По словам чиновников, военные представители США, следящие за операциями на Ближнем Востоке, запросили до 13 тыс. военнослужащих дополнительно. От 2 до 3 тыс. человек, которых власти согласились отправить в регион, должны стать первыми из потенциально более крупной группы.

Как сообщается в статье, на данный момент в США насчитывается более 20 тыс. военных в Ираке, Афганистане и Сирии, а также тысячи тех, кого недавно отправили туда вместе с авианесущим крейсером и другими кораблями и бомбардировщиками. Ранее сообщалось, что военные чиновники США ищут дополнительные войска, но не было известно, сколько и по какой причине.

Когда президента Трампа перед встречей спросили, направит ли он больше войск на Ближний Восток, он сказал, что не считает это необходимым: «Я сделаю это, если они нам понадобятся. Я не думаю, что они нам понадобятся».

Теперь ожидается, что администрация Трампа объявит чрезвычайную ситуацию на фоне повышения напряжённости в отношениях с Ираном, что позволит ей направить миллиарды долларов на вооружение основных союзников на Ближнем Востоке. Декларация должна быть принята к концу недели, и США смогут продолжить поставки оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Как отмечает издание, непосредственно перед этим Вашингтон решил классифицировать подразделение иранских вооружённых сил — Корпус стражей Исламской революции — как иностранную террористическую организацию, впервые применив такую практику в отношении государственного формирования.

Намерения администрации президента вызывают сопротивление со стороны законодателей США, ранее выступавших против продаж оружия Саудовской Аравии и ОАЭ на том основании, что союзники Вашингтона в Персидском заливе потом используют оружие в Йемене, а ООН утверждает, что тысячи мирных жителей в стране были убиты в результате авиаударов военной коалиции под предводительством Саудовской Аравии.

«Президент Трамп использует эту лазейку только потому, что знает, что конгресс не одобрит эту продажу, — подчеркнул сенатор Крис Мёрфи. — Это создаёт невероятно опасный прецедент, который будущие президенты могут использовать для продажи оружия без проверки конгресса». Эта лазейка для продажи оружия до сих пор использовалась редко, пишет The Wall Street Journal. В последний раз к ней прибегали в 2006 году, когда администрация Буша ускорила продажу высокоточных вооружений Израилю.

Как сообщается в статье, планы об увеличении контингента и развёртывании дополнительных вооружений отражают серию недавних изменений в подходе администрации Трампа к Ближнему Востоку. Дело в том, что в начале этого месяца разведка указала на неизбежную угрозу нападения Ирана на США или сферу интересов их союзников. Западные союзники, американские законодатели и представители разведывательного сообщества США усомнились в предупреждениях администрации Трампа о возможном нападении Ирана и предположили, что опасность преувеличивается. Официальные представители США отказались предоставить конкретные сведения об угрозе, сославшись на деликатный характер данной информации.

После отправки войск, военных кораблей и бомбардировщиков, чиновники администрации президента заявили, что это была мера сдерживания, война маловероятна, а угроза снизилась. Дональд Трамп призвал к переговорам с иранскими властями, которые отвергли это предложение и заявили, что не планируют нападать на США. В свою очередь, Трамп пригрозил уничтожить Иран, если иранцы нападут.

Помимо этого, официальные представители США велели сотням американских дипломатов покинуть Багдад и предупредили американских граждан в других районах Ближнего Востока о повышении напряжённости в регионе.

Теперь администрация президента США планирует отправить больше оружия в Персидский залив, что, вероятно, подстегнёт обеспокоенность по поводу того, что правительство Трампа «подталкивает Ближний Восток к опасной конфронтации с Ираном», пишет The Wall Street Journal.

При объявлении чрезвычайной ситуации в соответствии с законами США о контроле над вооружениями, администрация Трампа может обойтись без 30-дневного промедления, во время которого конгресс должен бы был рассмотреть предполагаемую продажу оружия. Ожидается, что это решение положит конец длившейся на протяжении года заморозке $2 млрд от продажи оружия союзникам в Персидском заливе. Инициатором этой заморозки стал сенатор Роберт Менендес. «Я глубоко обеспокоен слухами о том, что администрация планирует обойти конгресс и продавать оружие иностранным правительствам, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, одного из худших нарушителей прав человека в мире», — заявил сенатор в четверг.

Между тем, администрация Трампа решительно поддерживает Саудовскую Аравию как ключевого союзника в споре с Ираном. Законодатели в конгрессе, тем временем, изучают законность любого шага по ускорению процесса продажи вооружений за рубеж. «У нас есть конституционная обязанность объявлять войну и обязанность контролировать продажу оружия, противоречащую нашим интересам безопасности, — отметил сенатор Мёрфи. — Если мы не дадим отпор этому злоупотреблению властью, мы навсегда отстранимся от решения, кому мы должны продавать оружие».