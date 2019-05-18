Габбард: воюя с Ираном, американцы вспомнят войну в Ираке как «сущий пустяк»

Политика нынешней администрации США чревата войной с Ираном, и эта война обойдётся американцам дороже, чем любая другая в истории, полагает кандидат в президенты США, конгрессмен-демократ Тулси Габбард. По её словам, США уже потратили триллионы на свержение режимов в других странах и добились лишь усиления террористических группировок.

Сегодня президент настаивает, что решения в Белом доме принимает только он. Тем временем просачивается информация о трениях внутри администрации. Итак, предвидится ли какая-то интервенция в Иран? Всё это мы обсудим с особым гостем этого выпуска, конгрессменом от Гавайев и кандидатом на президентских выборах 2020 года, демократом Тулси Габбард. Рада, что вы с нами!



ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен США: Спасибо, Шеннон! Рада быть здесь!



Итак, обсудим приведённые в The Wall Street Journal слова высокопоставленного чиновника от обороны: «Это тот случай, когда достойные доверия разведданные привели к взвешенным и уместным действиям». Мы знаем, что с некоторыми в конгрессе провели брифинг. И сейчас добиваются, чтобы на следующей неделе состоялся брифинг с участием вас всех. Уверены ли вы, что администрация принимает меры в соответствии с тем, что действительно знает?



ТУЛСИ ГАББАРД: Я с нетерпением жду этого брифинга. Я могу сказать вам как солдат: вот уже более 16 лет я служу в Армии Национальной гвардии, дважды меня отправляли на Ближний Восток, а в конгрессе я более шести лет служу в комитетах палаты представителей по международным делам и по вооружённым силам… И две вещи я знаю очень хорошо.



Во-первых, за войну приходится дорого платить человеческими жизнями. Все эти войны на Ближнем Востоке, в Ираке… Тысячи моих братьев и сестёр в униформе погибли, ещё больше получили ранения.



И я также знаю, как дорого это обходится американскому народу. Триллионы долларов, потраченные нами на разорительные войны с целью смены режимов, и это только после (терактов. — ИноТВ) 11 сентября. То, как эти войны подорвали нашу национальную безопасность и усилили террористические группировки, такие как ИГ* и «Аль-Каида»**…



Итак, когда мы говорим о возможной войне с Ираном — а такое впечатление, что мы зашли опасно далеко по этой дороге, — я думаю, американскому народу важно знать, что по сравнению с войной с Ираном война в Ираке покажется сущим пустяком. Масштабы разрушения и затрат будут гораздо больше, чем когда-либо в нашей истории.



Дата выхода в эфир 16 мая 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.