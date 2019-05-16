WSJ: на фоне обострения с Ираном США вывозят своих дипломатов из Ирака

США отзывают часть сотрудников своего посольства в Ираке по причине растущих трений с Ираном, сообщает The Wall Street Journal. По мнению Вашингтона, подконтрольные Тегерану шиитские группировки, действующие в Ираке, могут быть угрозой для американских граждан. Впрочем, по мнению одного из иракских депутатов, этот шаг США обоснован желанием Вашингтона повысить уровень напряжённости в регионе.

Из-за обострения отношений с Ираном США отзывают из своего посольства в Ираке весь персонал, не связанный с выполнением экстренных задач, пишет The Wall Street Journal. В США предупредили о том, что подконтрольные Ирану вооружённые группировки могут нацелиться на американских граждан и солдат в Ираке.

Согласно заявлениям американского посольства, все граждане США в Ираке должны соблюдать осторожность из-за повышенной напряжённости в стране. Такое же предупреждение было сделано посольством США в Ливане, где располагается дружественная Ирану группировка «Хезболла», отмечает издание.

The Wall Street Journal пишет, что на прошлой неделе США, ссылаясь на неуточнённые разведданные, начали наращивать своё военное присутствие на Ближнем Востоке, включая отправку авианосца и эскадрильи бомбардировщиков. В Вашингтоне считают, что именно Иран стоит за недавним нападением на четыре нефтяных танкера в Персидском заливе: в Тегеране обвинения отрицают, заявляя, что США намерены «подставить» Иран и спровоцировать конфронтацию.

Издание напоминает, что при Дональде Трампе США вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели против Иранской республики жёсткие санкции. При этом Вашингтон и Тегеран избегали военного конфликта: однако, как отмечает издание, в США беспокоятся, что «загнанный в угол» Тегеран может нанести удар — либо собственными силами, либо через подконтрольные ему группировки. В частности, речь идёт о поддерживаемых Ираном группировках, действующих в Ираке.

Пытаясь урегулировать ситуацию, официальный представитель иракского МИД Ахмед Аль-Сахаф заверил, что состояние безопасности в стране стабильно. Однако, по мнению иракского депутата Али Аль-Гханеми, действия США являются частью «психологической войны»: «выводя своих дипломатов из Ирака, США, очевидно, пытаются втянуть регион в новый виток роста напряжённости, особенно сейчас, когда они осознали, что Ирак проводит внеблоковую политику».

The Wall Street Journal отмечает, что Ирак находится в сильной экономической зависимости как от Ирана, так и от США. В ходе своего майского визита в Багдад американский госсекретарь Майк Помпео предупредил Ирак о недопущении влияния Ирана на местные шиитские военные группировки.

На фоне роста напряжённости Германия и Нидерланды прекратили свои военные миссии в Ираке, направленные на обучение персонала, сообщает издание.

The Wall Street Journal напоминает, что ранее США закрыли своё консульство в иракском городе Басра, после того как несколько ракет разорвались неподалёку от здания.