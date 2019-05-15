Sky News: генсек НАТО обеспокоен наращиванием сил США в Персидском заливе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News заявил, что обеспокоен наращиванием американских сил в Персидском заливе. Он также предупредил, что это может привести к случайному конфликту.

«Мы все, разумеется, обеспокоены, поскольку конфликт или ситуация, которые развиваются в этом регионе, будут иметь последствия для всех союзников по НАТО, — подчеркнул Столтенберг. — Когда у нас, как мы видим, в этом регионе находятся военные силы, то всегда существует риск просчётов. Вот почему важно, чтобы все вовлечённые стороны выступили с очень чётким посланием во избежание подобных просчётов».

Когда генсека НАТО спросили, уверен ли он в данных американской разведки, которая говорит о наличии непосредственной угрозы для сил США, он заявил: «Это решение США. Это развёртывание, проводимое Соединёнными Штатами. Не мне, генсеку НАТО, говорить от лица США. Соединённые Штаты тесно общаются с союзниками по НАТО на различных уровнях и различными способами».

Между тем генсек Североатлантического альянса также продемонстрировал поддержку Вашингтона по иранскому вопросу.

«Всех членов НАТО беспокоит то, что Иран делает на протяжении многих-многих лет, пытаясь дестабилизировать регион, поддерживая различные виды террористических организаций. Кроме того, у Ирана есть ракетная программа и ядерные амбиции. Внутри альянса существуют разногласия по поводу ядерного соглашения, но все согласны с тем, что важно помешать Ирану разработать своё ядерное оружие», — подчеркнул Йенс Столтенберг.