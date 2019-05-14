Fox News: военно-политический союзник России дестабилизирует Ближний Восток

Вмешательство России в сирийскую гражданскую войну привело к формированию военно-политического альянса Москвы и Тегерана, констатирует в эфире Fox News отставной генерал Джек Кин. По его словам, Иран стремится к господству на Ближнем Востоке, воюя чужими руками.

На новой видеозаписи запечатлён первый вылет американских бомбардировщиков B-52 в регионе. После того как Пентагон усилил наше военное присутствие в (Персидском. — ИноТВ) заливе, высокопоставленный командир иранского Корпуса стражей исламской революции выступил с предупреждением, цитирую: «Авианосец, на борту которого по меньшей мере 40—50 самолётов и 6 тысяч военнослужащих, — в прошлом для нас это была серьёзная угроза, а теперь мишень, на смену угрозам пришли возможности».



С нами генерал в отставке, председатель Института изучения войны, старший аналитик Fox News по стратегическим вопросам Джек Кин. Рад вас видеть, генерал! Доброе утро! О B-52 сообщили час назад. Мы бы хотели, чтобы вы, генерал, с вашим умом стратега, рассказали нам о взаимосвязи Ирана, России и Северной Кореи. Что там происходит?



ДЖЕК КИН, военный аналитик Fox News: Очевидно, что на Ближнем Востоке у Ирана с Россией военно-политический союз. Очевидно, что сформировался он вокруг российского военного вмешательства в Сирии. Россию к этому вмешательству побудили иранцы в лице Касема Сулеймани. В 2014 году они дважды просили об этом Путина. И это дало Соединённым Штатам и их арабским союзникам в регионе какое-то время, чтобы сформировать альянс. Потому что иранцы использовали в регионе своих сателлитов, чтобы доминировать и контролировать Ближний Восток, что является их конечной целью. И в этом они добились реальных успехов. Вот почему Совместный всеобъемлющий план действий, сделка по ядерному вопросу… Когда эту сделку формулировали, иранцы настаивали, что их поведение в регионе не должно быть условием.



И что же произошло? Они взяли под контроль Ливан, в Сирии идёт гражданская война, в которой руководящую роль играют иранские генералы. С помощью своих сателлитов — хуситов — они свергли правительство в Йемене. Создали вооружённые формирования в Ираке — свыше 100 тысяч иракских шиитов, обученных в Иране. И очевидно, что они покушаются на Израиль. Мы видели это только на прошлой неделе! ХАМАС — это рука Ирана, эти ракеты и снаряды, 600 штук, все из Ирана! Ещё 130 тысяч в руках «Хезболлы» в Ливане, и они пытаются перевезти их в Сирию, чтобы действовать против Израиля. Иран дестабилизирует Ближний Восток. Прибывающие туда военные пытаются установить какую-то стабильность и безопасность и дать отпор иранскому авантюризму.



Туда снова отправляют ракетные батареи Patriot…



Дата выхода в эфир 13 мая 2019 года.