Al Jazeera: из-за проблем с Ираном Помпео направился вместо России в Брюссель

Госсекретарь США Майк Помпео решил скорректировать программу запланированного ранее визита в Россию и отправиться вначале в Брюссель, чтобы обсудить с руководством ЕС проблемы, касающиеся Ирана, и другие проблемы мировой политики. Вопросы, связанные с Ираном, побуждают Помпео в третий раз внезапно менять программу своего турне, отмечает Al Jazeera. Ранее он уже отменил из-за этого планировавшиеся визиты в Германию и Гренландию.
Представитель Госдепартамента США заявил, что госсекретарь Майк Помпео вылетел с объединённой авиабазы Эндрюс в Мэриленде. Но направился не в Москву, а в Брюссель, чтобы обсудить там проблему Ирана и другие вопросы с европейскими официальными лицами.
Ранее предполагалось, что Помпео отправится с запланированным визитом в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи. Однако вопросы, связанные с Ираном, побудили его уже в третий раз корректировать программу своего турне.
До этого Помпео уже менял свою рабочую программу, отменив в последний момент запланированную остановку в Берлине на прошлой неделе и отправившись в Ирак. А затем он решил отменить свой визит в Гренландию и вернулся на родину напрямую из Лондона.
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