Tagesspiegel: отмена визита Помпео в Берлин — знак вопиющего пренебрежения

Внезапная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин к канцлеру Ангеле Меркель и главе МИД Германии Хайко Маасу ради «более срочных» дел выглядит как оскорбление, считает главный редактор Der Tagesspiegel Штефан-Андреас Касдорф. По его мнению, такой «вопиющий знак пренебрежения» требует ясных заявлений со стороны Германии, которая должна пересмотреть своё отношение к администрации президента Трампа.

Госсекретарь США Майк Помпео отказался от визита в Берлин — уважение выглядит иначе, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Отмена визита к канцлеру Ангеле Меркель незадолго до его начала не просто выглядит как афронт, а требует ясных ответных заявлений, считает главный редактор издания Штефан-Андреас Касдорф.

По его версии, правительству Германии придётся пересмотреть своё отношение к действующей американской администрации. Госсекретарь Майк Помпео «в последние минуты» отказался от своего первого на этом посту визита в Берлин. В немецкой столице дипломат из США должен был встретиться с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом. Ряд вопросов требует срочного обсуждения.

С тех пор как Дональд Трамп стал американским президентом, отношения между двумя странами стали напряжёнными — «дипломатически выражаясь», подчёркивает немецкая газета. Для Трампа ситуация выглядит так: Германия слишком мало даёт НАТО, Германия ведёт плохой бизнес с Россией по «Северному потоку — 2», экспорт Германии слишком сильно преобладает над импортом, Германия занимает неправильную позицию по Ирану. И это ещё не весь список, отмечает автор статьи.

Несмотря на всё это, Германия остаётся важнейшим партнёром в Европе. Однако Помпео отменил визит — из-за других, «более срочных» дел. «Невероятно», — поражается главный редактор Der Tagesspiegel. По его мнению, это «звучит как оскорбление, что правительству США необходимо дать понять самым недипломатичным образом», потому что прямые заявления оно, по-видимому, понимает лучше всего.

Тем не менее отмена поездки в Берлин остаётся «вопиющим знаком пренебрежения», уверен Штефан-Андреас Касдорф. Снова добиться уважения со стороны администрации Трампа — задача не из лёгких, и она уже не терпит отлагательств, подчёркивает главный редактор Der Tagesspiegel.