Süddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

Отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин за считанные часы до встречи с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом — настоящее дипломатическое «бесстыдство», считает корреспондент Süddeutsche Zeitung Даниэль Брёсслер. По его мнению, при нынешнем президенте многие аспекты немецко-американской дружбы разбились вдребезги, однако Германии следует готовиться к возобновлению партнёрства с США после «эры Трампа».

Немецко-американская дружба разбита вдребезги, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Тому, как внезапно отказался от визита в Берлин госсекретарь США Майк Помпео, сложно найти оправдание, считает корреспондент издания Даниэль Брёсслер, советующий Берлину развивать собственную стратегию с расчётом на времена после «эры Трампа».

Как отмечает немецкий журналист, в мире дипломатии есть невежливые поступки — например, когда министр иностранных дел не участвует в международных встречах или не торопится с визитом вежливости. Однако есть и проявления бесстыдства, подчёркивает автор статьи. Например, как в случае с госсекретарём США Майком Помпео, который в этот вторник отменил поездку в Берлин за считанные часы до запланированной встречи с канцлером Ангелой Меркель и беседой со своим немецким коллегой Хайко Маасом. «Это сложно извинить», — считает Даниэль Брёсслер.

Во всяком случае, до сих пор неясно, какие дела американского дипломата оказались более неотложными, чем короткий визит вежливости в Берлин — первый после вступления Помпео в должность. Как полагает издание, изменение в планах произошло на фоне обострившейся напряжённости между США и Ираном. Так или иначе, ясно, что через два с лишним года после того, как Дональд Трамп стал президентом США, многое из того, что ещё недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги, пишет Süddeutsche Zeitung.

В то же время внешняя политика США при Трампе в своём смысле предсказуема, считает корреспондент издания: она следует принципу, что в спорных случаях даже в отношении союзников нужно проводить собственные интересы не с помощью «умной дипломатии, а посредством грубой властной политики».

Европейцы — и, в частности, немцы — получили возможность ощутить это в споре вокруг таможенных пошлин. «Сложные международные договоры мало что значат для Трампа, его страсть — топорные сделки», — пишет немецкая газета. Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а противники, против которых нужно формировать альянсы, настаивает автор статьи. Именно так, по его мнению, обстоит дело в отношении Парижского соглашения по климату и, в первую очередь, ядерного соглашения с Ираном.

Тем не менее по-прежнему остаётся и много общих интересов — например, на Украине, в Венесуэле и Сирии. США требуют, чтобы Германия всё больше участвовала в международных делах — и это именно тот аспект, по которому немцы и американцы могли бы найти общий язык, полагает автор. У Трампа нет желания брать на себя ответственность за весь мир. Немцы, в свою очередь, годами утверждают, что они готовы на большее в этой сфере.

Однако в действительности США не могут просто так отказаться от своей роли, а Германия не может и не хочет перенимать её только от случая к случаю. Между тем и после Трампа американцы будут постепенно уходить из разных частей света, уверен немецкий журналист. Сможет ли Европа закрыть некоторые из образовавшихся брешей, не в последнюю очередь зависит от Германии.

По мнению автора статьи, Германия должна решить, будет ли она упрямо отклонять американские поучения по поводу расходов на оборону или повысит эти расходы с верой в НАТО и желанием сделать его более сильным европейским союзом. При этом Брёсслер выражает надежду, что после Трампа США снова будут настоящим партнёром, поддерживающим международные правила и демократию.

Однако Америка уже никогда не будет той защищающей силой, на которую на протяжении долгого времени полагалась Германия. Пришло время настроиться на это и готовить почву к развитию партнёрских отношений с США, призывает журналист. Пока же самое ужасное оскорбление, какое может прозвучать в политических кругах Берлина, — это обвинение в подражании американскому президенту, заключает корреспондент Süddeutsche Zeitung.