Nyhetsbanken: Никсон бы покраснел от нынешних высказываний Трампа и Помпео

Американское вторжение в Камбоджу, которое осуществил в 1970 году Ричард Никсон под предлогом «ответа на угрозу существованию США», окончилось провалом и было предано забвению. Но когда нынешний госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что «лишь российские уговоры» якобы помешали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро сбежать, а президент США Дональд Трамп использует ещё более жёсткую риторику — такая агрессивная ложь наверняка заставила бы покраснеть даже Никсона, пишет Nyhetsbanken.