Американское вторжение в Камбоджу, которое осуществил в 1970 году Ричард Никсон под предлогом «ответа на угрозу существованию США», окончилось провалом и было предано забвению. Но когда нынешний госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что «лишь российские уговоры» якобы помешали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро сбежать, а президент США Дональд Трамп использует ещё более жёсткую риторику — такая агрессивная ложь наверняка заставила бы покраснеть даже Никсона, пишет Nyhetsbanken.

Вечером 30 апреля 1970 года президент Ричард Никсон выступил по телевидению с обращением к нации и заявил, что хотя на тот момент американцы уже готовились выводить свои войска из Вьетнама, им необходимо вторгнуться и в нейтральную Камбоджу, которую давно уже сильно бомбили, чтобы ответить «на угрозу существованию США». Американский лидер подчеркнул, что во всём мире сложилась крайне серьёзная ситуация: «Мы видим бессмысленные атаки на все значимые институты, созданные свободными цивилизациями за последние 500 лет».



«Дорогие соотечественники, мы живём во времена анархии, царящей как у нас дома, так и в остальном мире», — заявил Никсон. Он пытался убедить американцев, что в Юго-Восточной Азии и других странах разные народы «оказываются под ударом изнутри и извне», а Соединённые Штаты обязаны с этим бороться: «Если самая мощная в мире страна Соединённые Штаты будет вести себя как жалкий беспомощный гигант, силы тоталитаризма и анархии станут угрожать свободным народам и свободным институтам по всему миру», — цитирует Nyhetsbanken.



В итоге операция, о которой объявил Никсон, окончилась фиаско — как и большая часть многочисленных вторжений США в другие страны в период после Второй мировой войны, подчёркивается в статье. Про вторжение в Камбоджу забыли даже сами американцы: сейчас оно практически кануло в пучину забвения, и помнят его, возможно, лишь немногочисленные бывшие военнослужащие, которые ещё остались в живых и принимали в этом непосредственное участие, отмечает автор. Между тем в 1970-е это решение Никсона вызвало волну студенческих протестов по всей стране, которые привели к расстрелам студентов в Кентском государственном университете и Государственном колледже Джексона, напоминает Nyhetsbanken.



В наше время язык Никсона вполне мог бы стать примером использования «болезненно-пламенной риторики с целью закамуфлировать действительность», разжигая страсти и раскалывая общество, вместо того чтобы информировать его и объединять, отмечает Эндрю Бачевич в статье для The American Conservative. Между тем нынешний президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео в своих высказываниях о ситуации в Венесуэле используют «такой язык, который самого Никсона заставил бы покраснеть», подчёркивает Nyhetsbanken. В частности, когда Помпео публично утверждает, что лишь «российские уговоры» якобы помешали венесуэльскому президенту Николасу Мадуро «сбежать» от сторонников лидера оппозиции Хуана Гуаидо — он намеренно лжёт, чтобы полностью исказить картину конфликта в стране и подготовить почву для американской военной интервенции, на которую Россия вряд ли захочет или сможет ответить, говорится в статье.



Между тем в новом докладе от 25 апреля, представленном авторитетным аналитическим центром, приводятся статистические данные о том, что из-за санкций, которые США ввели против Венесуэлы в августе 2017 года, уже умерли около 40 тыс. человек. Среди авторов этого доклада — известные эксперты Марк Вайсброт и Джеффри Сакс из американского Центра экономических и политических исследований, в научный совет которого входят также лауреаты Нобелевской премии Роберт Солоу и Джозеф Стиглиц, отмечает автор. «Истина заключается в том, что санкции убивают людей, усугубляя многочисленные проблемы, вызванные бедностью, — а традиционные средства массовой информации оберегают этот секрет, словно сокровища горного короля. Дополнительные санкции, которые были введены в январе 2019 года, вероятно, убьют ещё многих людей», — заключает Nyhetsbanken.