Le Figaro: Помпео обвинил Россию в дестабилизации обстановки в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего разговора с Сергеем Лавровым заявил, что Москва «дестабилизирует» ситуацию в Венесуэле, сообщает Le Figaro. Он ещё раз потребовал от России не оказывать поддержки Николасу Мадуро, президенту латиноамериканской страны. В свою очередь Лавров осудил негативное влияние США на обстановку в регионе и возможность американского вмешательства в дела другого государства.
В среду состоялся телефонный разговор между госсекретарём США Майком Помпео и главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет Le Figaro.
По сообщению пресс-секретаря Госдепа, которое приводит французское издание, в ходе переговоров госсекретарь подчеркнул, что «вмешательство России и Кубы дестабилизирует Венесуэлу и американо-российские двусторонние отношения». Кроме того, Помпео «призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро и присоединиться к группе государств, включающей подавляющее большинство стран Запада, которые желают лучшего будущего венесуэльскому народу».
Как рассказывает газета, в том же разговоре Сергей Лавров ответил на обвинения, осудив «деструктивное воздействие» США на Венесуэлу. Издание цитирует официальное сообщение МИД России, согласно которому глава внешнеполитического ведомства указал, что «вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства» является «грубейшим нарушением международного права», а также «не имеет ничего общего с демократическим процессом».
В то же время Лавров раскритиковал заявления Дональда Трампа и Майка Помпео о том, что в случае необходимости американская армия может вмешаться в конфликт. «Продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями, — ссылается на его слова Le Figaro. — Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу».
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