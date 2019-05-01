Venezolana de Televisión Оригинал

VTV: «безумие, ложь и манипуляции» — Мадуро прокомментировал слова Помпео о самолёте на Кубу

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что венесуэльский лидер уже подготовил самолёт для бегства на Кубу, однако Россия запретила ему покидать страну, передаёт Venezolana de Televisión. «Смотрите, до чего уже доходят несерьёзность, безрассудство, безумие, ложь и манипуляции», — заявил Мадуро.
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Майк Помпео заявил… и смотрите, до чего уже доходят несерьёзность, безрассудство, безумие, ложь, манипуляции. Майк Помпео вечером заявил, что у Мадуро, у меня, был подготовлен самолёт до Кубы, для бегства на Кубу и что русские сняли его (Мадуро. — ИноТВ) с самолёта и запретили ему покидать страну.
 
Господин Помпео, пожалуйста (бьёт ладонями по столу). Что за несерьёзность!
 
Дата выхода в эфир 30 апреля 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Venezolana de Televisión Венесуэла Южная Америка
теги
Венесуэла Куба Майк Помпео Николас Мадуро Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров