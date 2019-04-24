Bloomberg: новые санкции США против Кубы бьют больше не по Гаване, а по друзьям Америки

Куба — это проблема, которую президент США Дональд Трамп лишь усугубляет, пишет Bloomberg. По мнению издания, санкции Белого дома, которые были недавно введены против Гаваны, могут иметь негативные последствия.

Президент Трамп и его официальные лица в последнее время предприняли ряд шагов, чтобы усложнить жизнь Кубе. Они пытаются убедить кубинское правительство перестать помогать «оказавшемуся в тяжёлом положении венесуэльскому тирану Николасу Мадуро», говорится в статье.

Это достойная цель, считает издание. И материальная поддержка Николаса Мадуро со стороны Кубы, конечно же, вызывает возмущение, однако США, по мнению Bloomberg, пошли по неправильному пути.

В частности, администрация Трампа объявила о том, что американские граждане получат возможность подать в суд на иностранцев за сделки с привлечением собственности, конфискованной правительством Кубы после революции 1959 года. Подобная возможность обратиться в суд появилась ещё в 1996 году благодаря принятому тогда закону Хелмса-Бёртона, однако позднее эта правовая норма была небезосновательно заморожена.

Также должны вступить в силу жёсткие ограничения на поездки и денежные переводы на Кубу. Все эти новые шаги Белого дома дополнят ранее принятые меры, среди которых запрет на коммерческую деятельность с компаниями, принадлежащими вооружённым силам и спецслужбам Кубы, сокращение штата кубинского посольства до минимума и прочее.

Подобное экономическое и дипломатическое наступление, как и планируется, нанесёт Кубе реальный ущерб. Однако если история чему-то и учит, то, скорее всего, получится так, что кубинское руководство вряд ли уступит.

Вместо этого «открытие шлюзов» для судебных разбирательств против канадских и европейских компаний, которые ведут дела на Кубе, внесёт раскол в международный фронт против Мадуро. Американские суды при этом будут завалены крайне непростыми судебными исками.

Канада и Европейский союз — крупнейшие иностранные инвесторы Кубы — уже заявили о своём решительном настрое работать вместе в целях защиты интересов их компаний во Всемирной торговой организации. Кроме того, они собираются подавать встречные иски против любых судебных процессов в США.

Между странами, выступающими против Мадуро, уже существуют разногласия по поводу того, насколько серьёзное давление следует применить в отношении венесуэльского лидера. А нынешняя инициатива Вашингтона с судебными разбирательствами — это скорее атака не на Кубу и Венесуэлу, а на друзей Америки, в результате чего раскол между США, ЕС и Канадой лишь усугубится.

«Противостоять Кубе нужно с помощью максимально широкого фронта критиков и оппонентов, — отмечает Bloomberg. — Администрация Трампа только что сделала это более труднодостижимым».