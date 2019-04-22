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Handelsblatt: «драконовские» меры США могут обрушить экономику Кубы

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Санкции США против Кубы, анонсированные Джоном Болтоном и Майком Помпео, могут очень серьёзно ударить по экономике острова, пишет Handelsblatt. В частности, будет урезан объём возможных денежных переводов на Кубу, являющихся важной составляющей кубинской экономики, а также будут приняты меры, которые негативно скажутся на туристическом бизнесе. При этом Вашингтон намерен убить одним выстрелом двух зайцев, рассчитывая, что истощение кубинской экономики остановит помощь, которую Гавана оказывает Венесуэле.
Handelsblatt: «драконовские» меры США могут обрушить экономику Кубы
Reuters

В минувшую среду советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео анонсировали введение беспрецедентных санкций против Кубы, практически нивелировав экономическое сближение между двумя странами, произошедшее в годы правления Барака Обамы, сообщает Handelsblatt.

Таким образом, правительство США вновь возвращает американо-кубинские отношения на уровень холодной войны. Кубу ждут непростые времена, считает издание: уже сейчас страна испытывает проблемы из-за недостатка средств и медленного экономического роста. Проблемы усугубляются из-за кризиса в Венесуэле — ближайшем союзнике Гаваны.
 
Лидер кубинской компартии Рауль Кастро заявил: «Мы должны быть готовы к худшему». При этом он подчеркнул, что теперь экономика Кубы более диверсифицирована и страна не столь зависима от Венесуэлы, как, в своё время, от СССР, на который приходилось 85% всего кубинского товарооборота.
 
Тем не менее «драконовские меры» США могут серьёзно ударить по Кубе, считает Handelsblatt. В частности, Вашингтон ограничил объём денежных переводов до $4 тыс. с одного человека, притом что денежные переводы кубинцев из-за рубежа за последние годы стали для Гаваны одним из главных источников дохода, который не только стабилизировал экономику, но и облегчил социальное положение. В период с 2008-го по 2018 год Куба получила иностранных переводов на сумму $30 млрд, большая часть которых пришла из США.
 
Кроме того, сообщает издание, ситуация усложняется тем, что американское правительство вводит в действие третью статью закона Хелмса-Бёртона, направленную против компаний и стран, имеющих деловые отношения с Кубой. Статья позволяет американским фирмам подавать иски против кубинских предприятий и индивидов, использующих экспроприированные после революции 1959 года американские активы. В первую очередь, это касается отелей и ресторанов, а также авиалиний — то есть туристического бизнеса в целом. По словам посла ЕС на Кубе Альберто Наварро, цель США заключается в том, чтобы «надавить на бизнес и лишить его инвестиций как раз тогда, когда Куба больше всего в этом нуждается».
 
При этом Помпео, как отмечает Handelsblatt, дал понять, что собирается одним выстрелом убить двух зайцев: истощение экономики Кубы может привести к тому, что Гавана не сможет и дальше оказывать помощь Венесуэле. «Кубинские военные и спецслужбы удерживают Мадуро у власти», — приводит издание слова госсекретаря США.
 
Впрочем, глава Кубы Мигель Диас-Канель оказался не впечатлён американскими санкциями, заявив: «Агрессия Вашингтона нас не сломит».
 
Однако, отмечает Handelsblatt, факт в том, что Кубе срочно нужны партнёры или, как минимум, новые источники финансирования. Уже сейчас страна исптытывает нехватку горючего и случаются перебои с электричеством. В случае возможного свержения Николаса Мадуро экономика острова может потерять от 5% до 15%.

 

 
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Handelsblatt Германия Европа
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