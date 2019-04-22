Handelsblatt: «драконовские» меры США могут обрушить экономику Кубы

Санкции США против Кубы, анонсированные Джоном Болтоном и Майком Помпео, могут очень серьёзно ударить по экономике острова, пишет Handelsblatt. В частности, будет урезан объём возможных денежных переводов на Кубу, являющихся важной составляющей кубинской экономики, а также будут приняты меры, которые негативно скажутся на туристическом бизнесе. При этом Вашингтон намерен убить одним выстрелом двух зайцев, рассчитывая, что истощение кубинской экономики остановит помощь, которую Гавана оказывает Венесуэле.

В минувшую среду советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео анонсировали введение беспрецедентных санкций против Кубы, практически нивелировав экономическое сближение между двумя странами, произошедшее в годы правления Барака Обамы, сообщает Handelsblatt.

Таким образом, правительство США вновь возвращает американо-кубинские отношения на уровень холодной войны. Кубу ждут непростые времена, считает издание: уже сейчас страна испытывает проблемы из-за недостатка средств и медленного экономического роста. Проблемы усугубляются из-за кризиса в Венесуэле — ближайшем союзнике Гаваны.

Лидер кубинской компартии Рауль Кастро заявил: «Мы должны быть готовы к худшему». При этом он подчеркнул, что теперь экономика Кубы более диверсифицирована и страна не столь зависима от Венесуэлы, как, в своё время, от СССР, на который приходилось 85% всего кубинского товарооборота.

Тем не менее «драконовские меры» США могут серьёзно ударить по Кубе, считает Handelsblatt. В частности, Вашингтон ограничил объём денежных переводов до $4 тыс. с одного человека, притом что денежные переводы кубинцев из-за рубежа за последние годы стали для Гаваны одним из главных источников дохода, который не только стабилизировал экономику, но и облегчил социальное положение. В период с 2008-го по 2018 год Куба получила иностранных переводов на сумму $30 млрд, большая часть которых пришла из США.

Кроме того, сообщает издание, ситуация усложняется тем, что американское правительство вводит в действие третью статью закона Хелмса-Бёртона, направленную против компаний и стран, имеющих деловые отношения с Кубой. Статья позволяет американским фирмам подавать иски против кубинских предприятий и индивидов, использующих экспроприированные после революции 1959 года американские активы. В первую очередь, это касается отелей и ресторанов, а также авиалиний — то есть туристического бизнеса в целом. По словам посла ЕС на Кубе Альберто Наварро, цель США заключается в том, чтобы «надавить на бизнес и лишить его инвестиций как раз тогда, когда Куба больше всего в этом нуждается».

При этом Помпео, как отмечает Handelsblatt, дал понять, что собирается одним выстрелом убить двух зайцев: истощение экономики Кубы может привести к тому, что Гавана не сможет и дальше оказывать помощь Венесуэле. «Кубинские военные и спецслужбы удерживают Мадуро у власти», — приводит издание слова госсекретаря США.

Впрочем, глава Кубы Мигель Диас-Канель оказался не впечатлён американскими санкциями, заявив: «Агрессия Вашингтона нас не сломит».

Однако, отмечает Handelsblatt, факт в том, что Кубе срочно нужны партнёры или, как минимум, новые источники финансирования. Уже сейчас страна исптытывает нехватку горючего и случаются перебои с электричеством. В случае возможного свержения Николаса Мадуро экономика острова может потерять от 5% до 15%.