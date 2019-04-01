Спецпредставитель США по Венесуэле: Россия и Куба заплатят за поддержку Мадуро

Россия и Куба, которые активно поддерживают режим Мадуро в Венесуэле, обязательно заплатят за свои действия, заявил в эфире CNN спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Тем не менее, по его словам, не стоит ждать, что кризис в Венесуэле закончится быстрым свержением Мадуро, так как Запад только начинает наращивать давление на Каракас.

Элиот, скажите мне, как, по вашему мнению, всё это закончится? Потому что пока, насколько я понимаю, венесуэльцы особо не дезертируют из армии и не переходят на сторону противников режима. Санкции только прижали режим к земле и заставили его почувствовать себя в осаде. Чем всё это закончится?

ЭЛЛИОТ АБРАМС, спецпредставитель США по Венесуэле: Во-первых, я бы хотел отметить, что мы ввели санкции только около двух месяцев назад, притом что действие некоторых из них было приостановлено на три-шесть месяцев. Так что мы находимся на очень ранней стадии. Я предупреждал об этом как представителей дипломатических кругов, так и журналистов: мы никогда не считали, что уход Мадуро — это дело одного месяца. Сейчас идёт борьба со злобным диктатором, который пользуется поддержкой извне, в том числе со стороны России и Кубы. Так что мы и не предполагали, что всё закончится быстро.

Что же касается того, как всё это закончится… Этот кризис подойдёт к концу тогда, когда давление достигнет масштабов, достаточных для того, чтобы показать Мадуро и его клике, что их время подошло к концу, или же когда удастся убедить венесуэльских военных, что им настала пора его свергнуть. Так что здесь всё зависит от силы народа и венесуэльской армии. Всё зависит от «чавистов», осознающих, что Мадуро уничтожает их движение, в котором они, как им казалось, принимали участие. Мы ещё этого не добились — ни на улицах Каракаса, ни в военных казармах, — но мы до этого дойдём.

Вы уверены в том, что главный внешний сторонник Мадуро, который, судя по всему, является главным гарантом его власти, — Россия — заплатит за свои действия, притом что такого же мнения придерживаются и в высших эшелонах администрации, включая президентский?

ЭЛЛИОТ АБРАМС: Я понимаю это именно так. Все знают, что русские и кубинцы — это главная опора режима, и я не вижу, чтобы высшие эшелоны нынешней администрации сомневались в том, что они должны за это заплатить.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2019 года.