Reuters: Трамп не исключил обсуждение венесуэльского кризиса с Москвой и Пекином

Американский президент заявил, что вскоре он может обсудить ситуацию в Венесуэле со своими российским и китайским коллегами, пишет Reuters. Агентство напоминает, что незадолго до заявления Дональда Трампа представители Белого дома предостерегли союзников Николаса Мадуро от оказания ему военной помощи.

Накануне Дональд Трамп дал понять, что в ближайшее время он может обсудить кризис в Венесуэле с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

«Вероятно, у нас будут переговоры в какой-то момент», — заявил глава Белого дома репортёрам. «Я побеседую со многими людьми. Возможно, с президентом Путиным. Возможно, с руководителем Китая Си», — добавил он.

Незадолго до этого заявления представители администрации американского президента предостерегли Россию и другие страны от поддержки Николаса Мадуро. В том числе, от отправки войск или военного оборудования в Венесуэлу, напоминает Reuters.