Reuters: Трамп не исключил обсуждение венесуэльского кризиса с Москвой и Пекином

14:26
СМИ: Пилот разбившегося самолёта с футболистом «Кардиффа» страдал дальтонизмом
Пилот разбившегося самолёта, на котором находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, был дальтоником и не имел права управлять транспортным средством в ночное время.
14:22
Число жертв циклона «Идаи» в Мозамбике превысило 500
Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 501.
14:14
Дзюба пошутил над вратарями «Зенита» в разговоре с юным футболистом
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в разговоре с юным футболистом из Выборга Арсением Алексеевым пошутил над вратарями своей команды Андреем Лунёвым и Михаилом Кержаковым.
14:10
В Казахстане прошла церемония прощания с погибшими при крушении вертолёта военными
В Казахстане прошла церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Жалагаш.
14:01
Боксёр Мейвезер готов вернуться на ринг и может провести реванш с Пакьяо
Непобеждённый бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер — младший готов вернуться на ринг и провести реванш с Мэнни Пакьяо и бой с Эдриеном Бронером.
13:52
Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
13:47
СМИ: «Реал» готов предложить МЮ €145 млн за Погба
Мадридский «Реал» хочет приобрести французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
13:40
Турция нанесла авиаудары по объектам РПК в Ираке
Авиация Турции нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на иракской территории. Операция получила название Pençe.
13:28
«Рубин» в большинстве упустил победу над «Енисеем» в 21-м туре РПЛ
Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Енисеем» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:27
Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В.
13:18
Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
13:15
Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ с «Динамо»
Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
13:10
Самолёт Ил-112В совершил первый испытательный полёт
Новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил над Воронежем свой первый испытательный полёт и успешно приземлился. Об этом сообщили в пресс-службе «Ильюшина».
13:01
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
12:58
СК расследует гибель трёх человек при пожаре в Кемеровской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей при пожаре в посёлке Шерегеш в Кемеровской области.
12:49
В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС
Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов рассказал, когда ожидается переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС).
12:48
Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам за отсутствие тактики
Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам за отсутствие командной тактики на чемпионате мира.
12:37
В Афганистане девять полицейских погибли при нападении талибов
В Афганистане девять полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»*.
12:28
Опубликованы кадры аварии в центре Петербурга
В сети опубликовано видео момента аварии в центре Санкт-Петербурга, в результате которой один человек погиб и четверо получили травмы.
12:27
СМИ: Экс-бейсболист обвиняется в насилии над ребёнком
Коллегия присяжных американского штата Техас предъявила обвинения бывшему игроку бейсбольных команд «Нью-Йорк Янкис» и «Техас Рейнджерс» Джону Веттеленду в трёх случаях сексуального насилия над ребёнком.
12:14
Спасатели ликвидировали пожар на складе в Краснодаре
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с мебелью в Краснодаре. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
12:07
СМИ: Мэй намерена провести четвёртое голосование по сделке о брексите
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвёртое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Европейского союза.
12:04
Вайсфельд не понял решения засчитать шайбу «Авангарда» в ОТ в матче с «Салаватом Юлаевым»
Экс-арбитр и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал заброшенную шайбу нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским коллективом.
11:58
Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован
Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
11:46
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
11:45
СМИ: «Ювентус» согласился продать Пьянича «Реалу» за €100 млн
Боснийский полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич близок к переходу в мадридский «Реал».
11:39
В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя
В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя с огнестрельным ранением. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
11:32
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.
11:28
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
11:25
Куклина выиграла гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонистка Лариса Куклина завоевала золото в гонке преследования на 10 км в рамках чемпионата России в Тюмени.
11:17
Пользователи сети нашли ошибку в рекламе ЦРУ для русскоговорящих
Пользователи сети обратили внимание на ошибку на рекламном плакате Центрального разведывательного управления США, который призывает русскоговорящих сотрудников на службу.
11:08
Месси: распускать про меня слухи — уже обычное дело
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался об информации, согласно которой он симулировал травму паха, чтобы пропустить контрольный матч национальной команды с Марокко.
11:04
Представитель России при ЕС оценил ситуацию вокруг брексита
Представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с выходом Великобритании из Европейского союза.
10:52
СМИ: Влашич вернётся из ЦСКА в «Эвертон» по окончании сезона
Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич по окончании сезона вернётся в английский «Эвертон», которому он принадлежит.
10:52
Eurostar приостановила движение поездов в Лондоне из-за нарушителя
Железнодорожная компания Eurostar приостановила движение всех поездов, следующих в Лондон и из него. По данным перевозчика, причиной инцидента стал вышедший на пути нарушитель.
10:43
Красный Крест анонсировал поставку гумпомощи в Венесуэлу
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) анонсировало поставку медицинской помощи в Венесуэлу. С соответствующим заявлением выступил глава организации Франческо Рокка.
10:34
СМИ: Трамп решил приостановить поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора
Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.
10:33
«Салават Юлаев» отправил официальный запрос в КХЛ по поводу гола «Авангарда» в ОТ
Уфимский «Салават Юлаев» отправил официальный запрос в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по поводу шайбы нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции.
10:24
Россия и Куба договорились о сотрудничестве в управлении финансами
Представители России и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить сотрудничество между странами в области управления государственными финансами.
10:20
Силкин назвал причины лидерства «Зенита» в РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему питерский «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
10:15
Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал выход своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:11
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Петербурге
Один человек погиб и четверо получили травмы в результате аварии на Невском проспекте в Петербурге.
09:59
Новак назвал возможную сумму вложений в развитие электросетевой инфраструктуры в России
Министр энергетики России Александр Новак рассказал, сколько денег правительство страны планирует выделить к 2024 году на развитие электросетевой инфраструктуры.
09:54
Нурмагомедов поблагодарил своих фанатов за поддержку
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к своим болельщикам в социальной сети Instagram.
09:48
Министр нефти Ирана посетит Москву 1 апреля
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане посетит Москву 1 апреля и намерен провести переговоры с главой Минэнерго России Александром Новаком.
09:35
Силкин: «Зенит» после «Краснодара» в Лиге Европы не смотрелся
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что ему нравится футбол в исполнении «Краснодара», и предположил, как на команде скажется вылет из Лиги Европы.
09:34
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка
Американский суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за пранки с ложными звонками в полицию. Один из таких розыгрышей привёл к смерти человека.
09:30
Силкин сравнил Ахметова с Головиным
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высоко оценил игру Ильзата Ахметова в текущем сезоне и назвал его перспективным футболистом для сборной России.
09:26
Месси признался, что скучает по Роналду в чемпионате Испании по футболу
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что ему не хватает в испанской Примере соперничества с бывшим форвардом мадридского «Реала» португальцем Криштиану Роналду, который ныне выступает за туринский «Ювентус».
09:14
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.