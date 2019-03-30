Reuters Оригинал

Reuters: Трамп не исключил обсуждение венесуэльского кризиса с Москвой и Пекином

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский президент заявил, что вскоре он может обсудить ситуацию в Венесуэле со своими российским и китайским коллегами, пишет Reuters. Агентство напоминает, что незадолго до заявления Дональда Трампа представители Белого дома предостерегли союзников Николаса Мадуро от оказания ему военной помощи.
Reuters: Трамп не исключил обсуждение венесуэльского кризиса с Москвой и Пекином
Reuters

Накануне Дональд Трамп дал понять, что в ближайшее время он может обсудить кризис в Венесуэле с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

«Вероятно, у нас будут переговоры в какой-то момент», — заявил глава Белого дома репортёрам. «Я побеседую со многими людьми. Возможно, с президентом Путиным. Возможно, с руководителем Китая Си», — добавил он.
 
Незадолго до этого заявления представители администрации американского президента предостерегли Россию и другие страны от поддержки Николаса Мадуро. В том числе, от отправки войск или военного оборудования в Венесуэлу, напоминает Reuters.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Reuters США Северная Америка
теги
Венесуэла Владимир Путин Дональд Трамп Китай Россия Си Цзиньпин США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров