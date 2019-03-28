CNN: «сколько понадобится» — Россия вступила в словесное противостояние с США из-за Венесуэлы

На требования США вывести военных из Венесуэлы российский МИД ответил, что силы Москвы прибыли в страну в рамках давних соглашений в сфере военно-технического сотрудничества и будут оставаться там «столько, сколько им понадобится», передаёт CNN. Похоже, словесное противостояние между Вашингтоном и Москвой из-за Каракаса обостряется, отмечает канал.

Мы вернёмся к вам через минуту, потому что я хочу спросить у вас об отключении электроэнергии. Но вы затронули вопрос о том, как долго они здесь будут находиться. Наш корреспондент Фред Пляйтген сейчас как раз находится в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел (России. — ИноТВ) утверждает, что войска страны будут оставаться в Венесуэле «столько, сколько им понадобится». Что это означает?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да. Это очень хороший вопрос. Они сами точно не знают, вернее, не говорят, что эти слова будут значить.

Русские утверждают, что всё это происходит в рамках давних договорённостей в сфере, как они выражаются, военно-технического сотрудничества. И мы действительно знаем, что Россия укрепляла свои военные контакты с Венесуэлой, и знаем, что это происходит уже на протяжении какого-то достаточно длительного периода.

Вообще-то ещё в прошлом году было немало шума, когда два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика, способные переносить ядерные боеголовки, приземлились на территории Венесуэлы и тоже пробыли там несколько дней, приняв участие в каких-то учениях. Тогда этот шаг тоже был воспринят как попытка обострения со стороны России.

А теперь туда прилетели два самолёта Минобороны. Только один из них сейчас находится непосредственно в Венесуэле. Думаю, это как раз тот, который мы видим на экране. Это ИЛ-62, разработанный в ОКБ имени Ильюшина. Самолёт для перевозки личного состава. И как уже отметила Пола, на его борту было порядка 100 российских военных специалистов. Также там был ещё транспортный самолёт — Ан-124 ОКБ Антонова. Неясно, привёз ли этот борт, скажем, какие-то элементы российской экипировки, которую использует венесуэльская армия.

Стоит отметить, что российский МИД, хотя и не раскрывает подробности относительно того, что именно эти военные делают в Венесуэле, в то же время подчёркивает, что присутствие этих сил «не меняет баланса сил в регионе». А это именно то, чего очень опасаются США.

Заявления в том же русле, что и МИД, делают и другие российские политики. Так, например, высокопоставленный парламентарий обрушился с критикой на США. По его словам, президент Трамп «раздражён», что у Америки не получается провернуть или инициировать, как выражаются русские, переворот в Венесуэле.

Очевидно, словесное противостояние между Москвой и Вашингтоном из-за ситуации в Венесуэле обостряется, Робин.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 28 марта 2019 года.